South Korea's national team has announced their 26-member squad for the upcoming World Cup, with In-beom Hwang, a midfielder from Feyenoord, being selected despite his injury. Hwang has played only a few matches since his last appearance for the Rotterdam club in March, but he is now set to represent his country in the United States, Mexico, and Canada.

In-beom Hwang is geselecteerd voor de WK-selectie van Zuid-Korea. De middenvelder van Feyenoord speelde sinds zijn blessure in maart geen enkele wedstrijd meer voor de Rotterdammers, maar mag zich dus wel opmaken voor een trip naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Myung-bo Hong maakte zaterdagochtend zijn 26-koppige WK-selectie bekend. Daarin is uiteraard plek voor Heung-min Son van Los Angeles FC, Bayern München-verdediger Kim Min-jae en Paris Saint-Germain-aanvaller Lee Kang-in. Daarbij heeft Hong dus op het middenveld een plekje gereserveerd voor Hwang. De 29-jarige Feyenoorder heeft 71 interlands achter zijn naam en maakte daarin zes doelpunten.

Op 15 maart speelde Hwang zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers. Hij viel na 44 minuten uit tegen Excelsior, maar kan dus alsnog rekenen op een oproep.

"Gebaseerd op een test van twee dagen geleden, is zijn fysieke gesteldheid niet alleen goed, maar beter dan die van andere spelers. Hij heeft weinig gespeeld, dus ik kan niet zeggen dat zijn wedstrijdritme perfect is", legde bondscoach Hong uit





