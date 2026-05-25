Imke Verstraeten leidt Amsterdam naar historische landstitel

De 21‑jarige strafcorner‑specialist Imke Verstraeten scoorde twee keer in de finale en won met Amsterdam de landstitel na een spannende shoot‑out tegen Den Bosch.

Imke Verstraeten , de 21‑jarige hockeyster die bekend staat om haar vaardigheid bij strafcorners, heeft een historische eerste landstitel in haar carrière veroverd. Samen met haar club Amsterdam overwon ze in de finale van de play‑offs in Den Bosch, een wedstrijd die kenmerkend was voor haar kalme koelbloedigheid en haar cruciale bijdrage aan het resultaat.

Na een 2‑2 gelijkspel in de reguliere speeltijd, waar beide teams elkaar niet konden overtroeven, werd de overwinning beslist door een zenuwslopende shoot‑out. Amsterdam, dat als vierde eindigde in de reguliere competitie, zag zich ditmaal boven de favorieten SCHC en thuisploeg Den Bosch plaatsen. Verstraeten, die in de eindfase van de match twee keer uit strafcornerstandaarden scoorde, bevestigde daarmee haar status als spil van het team.





De wedstrijd begon in een beladen sfeer in het zonovergoten stadion van Den Bosch, waar duizenden toeschouwers de ontknoping volgden. Den Bosch kwam al vroeg in voorsprong dankzij een snelle counter, waarbij Lieve Wijckmans de bal hard in het net werkte. Amsterdam kwam echter al in het eerste kwart achter, maar vond langzaam hun ritme terug. De eerstvolgende strafcorner kwam in het tweede kwart, waarin Verstraeten een mislukte poging deed.

In het derde kwart kwam ze echter in haar element: ze zette twee cruciale strafcorners om tot doelpunten, waardoor de stand 1‑1 en daarna 1‑2 werd. Deze twee treffers waren respectievelijk haar zestiende en zeventiende doelpunt van het seizoen, een mooie mijlpaal voor de jonge aanvoerder.



In de slotfase van de reguliere speeltijd zou het nog nog één keer tie‑breaken. Den Bosch wist via een variant op de strafcorner de gelijkmaker te scoren en het werd 2‑2.

Amsterdam schakelde de video‑referee in, maar deze vond geen overtreding, waardoor de stand behouden bleef. De wedstrijd ging vervolgens over in een penalty‑shoot‑out, een scenario waarin Verstraeten eveneens het verschil kon maken. Nadat de keeper van Den Bosch een onreglementaire actie uitvoerde, kreeg Imke de kans om een extra strafbal te nemen, wat ze met succes afrondde en daarmee haar waarde voor het team nogmaals onderstreepte. Uiteindelijk won Amsterdam de shoot‑out en daarmee het kampioenschap.





Na het uiteindelijke gejuich benadrukte Verstraeten het onverwachte karakter van de overwinning: "Dit is bizar, ik heb er echt geen woorden voor. We wisten dat we het team hiervoor hadden, maar het blijft bijzonder dat we in de play‑offs de topfavorieten hebben verslagen.

" Ze voegde eraan toe dat de titel haar eerste grote prijs in een competitie is, hoewel ze al twee keer jeugdwereldkampioen werd met Jong Oranje en eerder eindtoernooien met andere nationale teams heeft gewonnen. De prestatie bevestigt niet alleen haar persoonlijke groei, maar ook de collectieve kracht van Amsterdam, dat in deze play‑offs zowel de nummer één (SCHC) als de nummer twee (Den Bosch) wist te overwinnen.

Het team gaat nu met een goed gevoel verder, vol vertrouwen voor de komende seizoenen





