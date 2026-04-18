Illegale Smaakjesvapes Nog Steeds Makkelijk Verkrijgbaar in Rotterdamse Tabakswinkels

Ondanks een verbod op smaakjesvapes, zijn deze producten, die risico's met zich meebrengen voor jongeren, nog steeds eenvoudig te verkrijgen bij tabakswinkels in Rotterdam. Een undercovertest van Rijnmond bevestigt de gemakkelijke toegang tot de verboden waren, terwijl inspecties door de NVWA en boetes de illegale verkoop proberen tegen te gaan.

Zoete geurtjes en felgekleurde apparaten domineren de pauzes bij het Grafisch Lyceum in Rotterdam . Vapes met smaken als munt, passievrucht en ijzige mango, die al jaren verboden zijn op de Nederlandse markt, zijn daar nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar. Scholieren zoals Danique (17) halen hun verslavende gadgets gewoon bij lokale tabakswinkels. In plaats van de afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes, worden de vapes versierd met vrolijke plaatjes, zoals die van een aapje.

Danique beaamt de verslavende aard van de vapes: 'Als ik wakker word, pak ik meteen mijn telefoon en mijn vape.' Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de jongeren wel eens heeft gevapet, en de voorkeur gaat vaak uit naar deze trendy smaakjes, ondanks het verbod dat sinds 1 januari 2024 van kracht is. Winkels mogen sindsdien alleen nog e-sigaretten met een neutrale of tabakssmaak verkopen. Het verbod werd ingevoerd vanwege de hoge doses nicotine en schadelijke stoffen in veel smaakjesvapes, die snel leiden tot afhankelijkheid. De gevolgen zijn al zorgwekkend: vorig jaar belandden meer dan 30 kinderen in het ziekenhuis met klachten variërend van een klaplong tot bewusteloosheid. Op de lange termijn kunnen de risico's leiden tot kanker, hartproblemen en ernstige longschade. Desondanks is het verkrijgen van een vape voor scholieren kinderlijk eenvoudig. Laurenzo (17) legt uit hoe hij via Snapchat-groepen met dealers in contact komt, waarna afspraken worden gemaakt om contant te betalen voor nieuwe voorraad. Hij is kritisch over de effectiviteit van het verbod: 'Via Snap, op straat of zelfs in de winkel. Je hebt ze zo te pakken.' Om de situatie te onderzoeken, ondernam Rijnmond een test: zijn illegale vapes nog steeds te koop in Rotterdam? In een willekeurige tabakszaak leek aanvankelijk alles volgens de regels te zijn. De winkel toonde standaard rookwaren en vapes zonder smaakjes. Echter, na het opperen dat andere winkels nog wel smaakjes verkopen, veranderde de toon. De verkoper verdween naar de achterkamer en keerde terug met een doos vol verboden varianten. Binnen enkele minuten verlieten we de winkel, tien euro armer en een strawberry-vape rijker. 'Koop je vapes volgende keer gewoon hier', riep de verkoper ons na. Twee andere zaken weigerden echter de illegale verkoop, waarbij een verkoper aangaf vorig jaar vijf keer te zijn gecontroleerd en het risico te groot vond. Toch begreep hij de reden voor doorgaan: de vraag is er en er valt geld mee te verdienen. In een andere tabakszaak, terwijl de verkoper druk aan het bellen was, wees hij achteloos naar een doos op de toonbank met vapes. Zonder enige geheimzinnigheid werd voor vijftien euro cash een icedberry-vape met 40.000 puffs verkocht. Ter vergelijking: voor een slof sigaretten betaal je bijna tien keer zoveel voor een fractie van het aantal trekjes. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met het terugdringen van de verkoop van illegale vapes. Dit gebeurt onder andere door onaangekondigde inspecties en het opsporen van opslaglocaties. Eerder berichtte Rijnmond al over de vondst van meer dan 500 vapes achter een geheim luik. Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat dit geen unieke situatie is; in de afgelopen twee weken zijn er zo'n 30.000 vapes in beslag genomen. Bij aantreffen worden de vapes op kosten van de winkelier vernietigd en volgt er een boete. Bij herhaling kan deze oplopen tot wel 22.500 euro. Op vrijdag 27 maart werden drie winkels in Rotterdam nog beboet voor de verkoop van smaakjesvapes, en de autoriteit kondigt aan dat de controles voorlopig streng zullen blijven. Deze post is te bekijken op Instagram





Vapen Verboden Smaakjes Jongeren Rotterdam NVWA

