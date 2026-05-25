Illegale drugsmarkt in Den Haag: 85 miljoen euro per jaar

De gemeente Den Haag heeft rioolwateronderzoek uitgevoerd en heeft ontdekt dat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro omgaat op de Haagse drugsmarkt. De uitkomsten bevestigen het belang van de lokale drugsaanpak en tonen verschillen in gebruik van drugs tussen Den Haag en andere steden.

De illegale drugsmarkt zet de veiligheid en leefbaarheid van wijken verder onder druk, stelt onderzoeksinstituut KWR. Voor het onderzoek zijn monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust en het gemaal Leyweg, om inzicht te krijgen in het drugsgebruik in de gemeente Den Haag. De uitkomsten laten zien dat op de Haagse drugsmarkt flink wat geld omgaat, met een marktomvang van 235.000 euro per dag en ruim 85 miljoen euro per jaar.

Cocaïne en cannabis worden in Den Haag veruit het meest gebruikt. Hoeveel drugsgebruikers er zijn, is niet te zeggen op basis van dit onderzoek. Bij het onderzoek in 2023 ging het om een marktomvang van 70 miljoen euro per jaar, maar de stijging in 2025 komt niet door toegenomen gebruik, maar door een stijging van de prijs van cannabis. Ook zijn er in vergelijking met de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven slechts 'in beperkte mate' verschillen te zien.

Voor burgemeester Van Zanen onderstrepen de uitkomsten de noodzaak om te blijven investeren in de drugsaanpak. Het tweejaarlijkse rioolwateronderzoek moet helpen bij die aanpak, gericht op de inzet van bestuurlijke bevoegdheden van de gemeente en bewustwording van recreatieve cocaïnegebruikers





