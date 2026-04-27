Ilai Grootfaam, een 16-jarige middenvelder, is de jongste Feyenoord-debutant in de clubhistorie. Hij maakte zijn debuut in de Eredivisie tegen FC Groningen en neemt het record over van Antoni Milambo. Grootfaam kwam over van Ajax en speelt normaal gesproken voor Feyenoord Onder-17. Hij is niet de jongste Eredivisie-debutant, maar zijn snelle opkomst in het eerste elftal toont zijn potentieel. Grootfaam blijft zich focussen op zijn studie en voetbalcarrière.

Ilai Grootfaam is vanaf zaterdag de jongste Feyenoord -debutant in de clubhistorie. De net zestienjarige middenvelder viel in tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Grootfaam is momenteel 16 jaar en 41 dagen, hij neemt het Feyenoord -record over van Antoni Milambo.

Hij was 16 jaar en 131 dagen toen hij in 2021 debuteerde voor de Rotterdammers. Grootfaam speelt pas een jaar in Rotterdam, hij werd afgelopen zomer overgenomen uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij werkt zijn wedstrijden normaal gesproken af bij Feyenoord Onder-17. Met zijn 16 jaar en 41 dagen is Grootfaam niet de jongste Eredivisie-debutant.

Dat record ligt nog steeds in handen van Jadiel Pereira da Gama. Ook Wim Kras (in 1959), Michel Mommertz (1977) en Mark van Bommel (1993) waren jonger toen ze debuteerden in de Eredivisie. Record-debutant Grootfaam verscheen na de wedstrijd voor de camera bij ESPN.

'Ik kan het zelf ook nog niet geloven. Elke woensdag ga ik gewoon nog met mijn rugzak naar school. Ik wil eerst mijn diploma halen, daarna kan ik mij volledig focussen op het voetbal.

' Grootfaam kon het niet geloven dat hij in de tweede helft het veld in mocht. 'Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Vier weken geleden trainde ik voor het eerst mee met Feyenoord 1. Dat ik dan nu al mijn debuut kan maken in De Kuip, dat is geweldig.

' 'Toen ik hier voor het eerst kwam trainen, wist ik niet eens waar ik heen moest. Valente, Deijl en vooral Sliti hebben me goed geholpen. De eerste twee weken waren wennen. Alles gaat sneller.

Nu gaat alles goed. Ik voel me vrij in het team, ik ben hier heel blij mee.

' Grootfaam is een van de grootste talenten in de Nederlandse jeugdvoetbalopleidingen. Zijn overstap van Ajax naar Feyenoord verraste velen, maar de club zag duidelijk potentieel in de jonge middenvelder. Zijn snelle aanpassing aan het eerste elftal toont aan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Het is niet ondenkbaar dat hij in de komende jaren een vaste waarde wordt in het team van Feyenoord.

De club heeft al laten weten dat ze Grootfaam de tijd willen geven om zich verder te ontwikkelen, zowel op als naast het veld. Zijn focus op zijn studie naast zijn voetbalcarrière is bewonderenswaardig en toont zijn volwassenheid. Grootfaam is een voorbeeld voor veel jonge voetballers die proberen om een balans te vinden tussen sport en studie. Zijn verhaal is een inspiratie voor iedereen die dromen heeft en hard werkt om ze te realiseren. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor deze jonge talentvolle speler





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Ilai Grootfaam Eredivisie Voetbal Jeugdtalent

United States Latest News, United States Headlines

