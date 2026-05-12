Iker Casillas no simpatía para posible fichaje de José Mourinho a Real Madrid

Iker Casillas, ex-número uno de Real Madrid y ex-posterior de la selección española, ha declarado su desinterés en caso de la llegada de Mourinho a la entidad blanca.

Iker Casillas is absolut geen voorstander van de mogelijke komst van José Mourinho naar Real Madrid . Volgens Casillas en Mourinho zijn hun kanttekening geen goede vrienden, met hun eerdere zakelijke samenwerking als reden.

Tijdens Mourinho's eerste periode in Madrid verwijste hij Casillas naar de bank. Daar lagen twee redenen aan ten grondslag. Toen Mourinho zijn bevel nam, zocht Casillas naar een wapenstilstand. Casillas belde Carles Puyol en Xavi om een wapenstilstand te sluiten.

Mourinho kreeg er lucht van en lekte informatie aan de pers, wegens zijn toenmalige relatie met journaliste Sara Carbonero.

"Hij beschuldigde me van het lekken van informatie en zag me als vriend van de pers. Ik werd gezien als de mol", zei Casillas jaren later tegenX. Op zijn actieve carrière verbeterde de relatie tussen de twee. Mourinho was een van de eersten die Casillas een steunbetuiging stuurde na een hartaanval.

Toch hoeft Mourinho wat Casillas betreft niet terug te keren in het Bernabéu.

"Ik heb geen enkel probleem met Mourinho", schrijft hij op X. "Hij lijkt me een groot professional. Ik wil hem niet bij Real Madrid! Ik denk dat andere trainers beter qualified zouden zijn om de club van mijn leven te coachen. Dat is een persoonlijke mening. Niets meer.





