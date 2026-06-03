IJsselmeervogels na 7-0 overwinning al gericht op finale nacompetitie

IJsselmeervogels heeft met een overweldigende 7-0 overwinning op ADO'20 een enorme stap gezet naar de finale van de nacompetitie. Met deze voorsprong hoeven de Rooien zich geen zorgen meer te maken over de return, waardoor de focus al verschuift naar de komende finale tegen FC Rijnvogels of Excelsior Maassluis. Ook andere clubs zoals LRC en Hoogland zetten goede stappen in hun degradatie- of promotiestrijd.

IJsselmeervogels kan zich na monsterscore al gaan richten op finale: 'De polonaise was al heftig' IJsselmeervogels kan zich gaan opmaken voor de finale van de nacompetitie.

De Rooien wonnen in de strijd tegen degradatie uit de tweede divisie met 7-0 van ADO'20 en hoeven zich geen zorgen meer te maken over de return van zaterdag. Al voor rust zat IJsselmeervogels op rozen tegen de derdedivisionist. Via twee treffers van Jim Beers gingen de bezoekers uit Bunschoten met een 2-0 voorsprong de pauze in.

"Daar was ik heel blij mee. Het spel was niet top dus dat was lekker voor rust", sprak Jim Beers.

"Altijd leuk om de doelpunten te maken. " In de tweede helft zorgden doelpunten van Azzedine Dkidak (2) Robin Schulte, Raily Ignacio en Niels Butter voor de monsterscore van 7-0. "Op een geven moment ging het wel heel hard", zei trainer Willem Leushuis met lichtelijke verbazing. "Het is een terechte uitslag.

" Zaterdag staat op De Westmaat de return op het programma. Maar met de 7-0 voorsprong kunnen de Rooien zich alvast voorbereiden op de finale van volgende week.

"Dit gaan we niet meer weggeven", zei Beers. Trainer Leushuis was met een knipoog iets voorzichtiger: "In principe moeten we nu de finale kunnen halen.

" Beers verwacht zaterdag dan ook geen hoogstaande wedstrijd. "Misschien krijgen er wel wat spelers rust. " Leushuis ontkrachtte dat even later. "We gaan gewoon met onze vaste basis starten en op dezelfde voet verder.

We kunnen altijd nog vijf keer wisselen.

" Wel heeft Leushuis de spelers donderdag vrij gegeven. "Ook omdat we nu vanuit Heemskerk een lange terugreis hebben", aldus de oefenmeester. "Maar we gaan genieten van de terugreis, de polonaise in de kleedkamer was al heftig. " In de finale wacht derdedivisionist FC Rijnvogels of tweededivisionist Excelsior Maassluis.

Woensdagavond won Rijnvogels het heenduel met 2-1. LRC speelde het heenduel in de finale om een ticket voor de vierde divisie. De Leerdammers willen degradatie zien te voorkomen. Daarin deden ze woensdagavond goede zaken door tegen van eersteklasser Deurne met 2-1 te winnen.

Zaterdag speelt LRC op bezoek bij Deurne de return. Weet het de 2-1 voorsprong te verdedigen dan is de ploeg uit Leerdam ook volgend seizoen vierdedivisionist. Hoogland gaat zaterdag met dank aan Noah Plug de return in met een 3-2 voorsprong tegen eersteklasser Velocitas. Hij scoorde in de 87e en 93e minuut de 2-2 en de winnende 3-2.

Zaterdag om 15.00 uur speelt Hoogland op bezoek bij Velocitas de return waarin duidelijk wordt of het zich handhaaft of degradeert.





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