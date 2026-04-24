IJsblokkade Stopt Beklimming Mount Everest

Een groot ijsblok verspert de route naar de top van Mount Everest, waardoor de beklimming voorlopig onmogelijk is. De Nepalese autoriteiten wachten tot het ijs smelt, wat leidt tot vertragingen en zorgen over drukte.

De beklimming van Mount Everest , het hoogste punt op aarde, is voorlopig onmogelijk door een aanzienlijke blokkade van instabiel ijs. Een massief ijsblok, geschat op dertig meter hoog, heeft zich losgemaakt van een gletsjer en verspert de route net onder Kamp 1, gelegen op een hoogte van ongeveer 6000 meter.

De top van Everest bevindt zich nog bijna drie kilometer hoger, waardoor de situatie een ernstige uitdaging vormt voor de honderden bergbeklimmers die dit seizoen de top willen bereiken. De Nepalese autoriteiten hebben aangegeven dat er weinig anders opzit dan te wachten tot het ijs op natuurlijke wijze smelt, een proces dat afhankelijk is van de weersomstandigheden en potentieel weken kan duren.

Deze vertraging roept zorgen op over mogelijke drukte en gevaarlijke situaties later in het seizoen, wanneer klimmers proberen de top te bereiken binnen het beperkte klimvenster. Dit jaar hebben meer dan 400 bergbeklimmers een vergunning ontvangen om Mount Everest te beklimmen, wat 2026 in de buurt brengt van het recordjaar 2023, toen 479 klimmers de uitdaging aangingen. Helaas was 2023 ook een tragisch jaar, met minstens zeventien dodelijke slachtoffers.

De huidige vertraging verhoogt de angst voor herhaling van de levensgevaarlijke 'files' die in 2019 op de berg ontstonden. Foto's van lange rijen klimmers, wachtend om de top te bereiken, gingen toen de wereld over en illustreerden de extreme risico's die verbonden zijn aan het beklimmen van Everest op grote hoogte, waar de zuurstofconcentratie laag is en de omstandigheden meedogenloos. Bergbeklimmer Purnima Shrestha benadrukte tegenover de BBC dat de vertraging de vrees voor dergelijke situaties aanzienlijk heeft vergroot.

De periode waarin de beklimming mogelijk is, is beperkt tot een paar weken met gunstige weersomstandigheden, waardoor elke vertraging de druk op klimmers vergroot om hun poging te wagen in een kortere tijdsspanne en dichter op elkaar. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een verhoogd risico op ongelukken. Nepal heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op Mount Everest te verbeteren en het aantal ongelukken te verminderen.

Een van deze maatregelen is de introductie van een wet die vereist dat klimmers eerst een andere bergtop van ruim 7000 meter hoogte beklimmen voordat ze een vergunning kunnen krijgen om Everest te beklimmen. Dit is bedoeld om de ervaring en voorbereiding van klimmers te testen en te zorgen voor een hoger niveau van bekwaamheid. Daarnaast worden sherpa's, de lokale gidsen en dragers die essentieel zijn voor de beklimming, sinds vorig jaar ondersteund door drones.

Deze drones worden gebruikt voor het in kaart brengen van de route, het monitoren van de weersomstandigheden en het bieden van hulp in geval van nood. Ondanks deze inspanningen blijft de beklimming van Mount Everest een uiterst gevaarlijke onderneming, en de huidige blokkade van ijs benadrukt de onvoorspelbaarheid van de berg en de noodzaak van voortdurende voorzichtigheid en planning.

De autoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen pas toestemming geven voor verdere beklimmingen zodra het ijsblok is gestabiliseerd of is gesmolten, om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. De verwachting is dat de vertraging aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de klimplannen van veel bergbeklimmers, en dat de komende weken cruciaal zullen zijn om te bepalen hoe het seizoen verder zal verlopen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opnieuw problemen bij De Basis Soesterberg: vrijwillige beheerders stoppen ermeeSociaal-cultureel centrum De Basis in Soesterberg moet op zoek naar een nieuwe beheerder. De Linde, de stichting die het centrum runt, stopt nog voor de zomer met de exploitatie.

TTP Concept In Style stopt met verkoop nagemaakte AirPods ProHet bedrijf TTP Concept In Style uit Mierlo is gestopt met de verkoop van nagemaakte Apple AirPods Pro, die werden verkocht via Action, Sligro en AH Voordeelshop. De Consumentenbond geeft tips om namaakproducten te herkennen.

Walibi Holland stopt met winterevenementen en focust op zomerWalibi Holland concentreert zich vanaf nu volledig op het zomerseizoen. Het winterevenement 'Bright Nights' komt te vervallen en de Halloween-programmering wordt aangepast. Het park introduceert 'zomerse zaterdagen' met langere openingstijden.

Serhiy Rebrov stopt als bondscoach OekraïneSerhiy Rebrov is ontslagen als bondscoach van Oekraïne na het mislopen van de kwalificatie voor het WK 2026. Zijn afscheid komt na een periode van iets meer dan een jaar en een pijnlijke uitschakeling door Zweden.

Walibi Holland stopt met winterevenementen en focust op zomerWalibi Holland gaat zich volledig richten op het zomerseizoen en schrapt het winterevenement Bright Nights. Het park blijft voortaan open van april tot oktober en introduceert zomerse zaterdagen en een aangepaste Halloweenperiode.

Te Kloese stopt na dit seizoen als algemeen directeur FeyenoordDennis te Kloese (51) legt zijn functie als algemeen directeur van Feyenoord neer. Hij maakt het seizoen nog af en vertrekt per 1 juli bij de Rotterdammers. Te Kloese heeft zijn rol vierenhalf jaar vervuld.

