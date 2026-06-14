Ihattaren over WK-uitzeting: 'Logisch dat ik niet gekozen werd'

Mohamed Ihattaren geeft toe dat zijn uitstelling bij Fortuna Sittard een rol heeft gespeeld in zijn afwezigheid in het Marokkaanse WK-selection. De middenvelder kijkt vooruit naar een mogelijke stap naar een Europese club om zijn kans op een oproep te vergroten, ondanks dat hij in een eventueel duel tussen Marokko en Nederland klar is voor zijn geboorteland.

Mohamed Ihattaren twijfelt er niet aan dat hij een plaatsje had verdiend in de WK-selectie van Marokko . Zonder de aanvallende middenvelder pakte de halve finalist van 2022 in de nacht van zaterdag op zondag een punt tegen het povere Brazilië (1-1).of hij momenteel aan het WK had moeten deelnemen met de Marokkaanse nationale ploeg.

''Maar soms moet je ook gewoon realistisch denken. '' ''Ik heb dit hele jaar bij Fortuna Sittard gedraaid. Als je kijkt wat voor internationals er op het WK spelen, is dat een wereld van verschil qua podium waar zij spelen. Dus het is eigenlijk wel logisch'', snapt Ihattaren ergens ook wel dat hij is overgeslagen door bondscoach Mohamed Ouahbi.

Ihattaren beseft dat hij deze zomer een stap hogerop moet maken, om zo in aanmerking te komen voor een uitnodiging voor Marokko.

''Mijn taak is nu om te zorgen dat ik een stap maak die ervoor zorgt dat ik ook daarvoor in aanmerking kom. En ook hopelijk Europees kan spelen en mezelf meer in de kijker kan spelen.

'' De voormalig speler van onder meer PSV en Ajax weet dat de kans aanwezig is dat Marokko na de poulefase het Nederlands elftal treft. Over wie in dat geval wint kent de geboren Utrechter geen enkele twijfel: ''Marokko!

'' Desondanks verwacht Ihattaren veel van het elftal van bondscoach Ronald Koeman. ''Die gaan het ook heel goed doen. Oranje heeft echt een mooi elftal en hele leuke spelers. Ik gun het ze ook van harte, maar als het over een duel tussen Marokko en Nederland gaat, dan ben ik Marokkaan die dag.

'' Nederland is in voorbereiding op de eerste groepswedstrijd van het WK. De aftrap van de ontmoeting met Japan is zondagavond om 22:00 Nederlandse tijd, met het Dallas Stadium in Arlington als decor





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mohamed Ihattaren Marokko WK Fortuna Sittard Nederland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terugkeer definitief: Duitse degradant doet zaken en legt Jorrit Hendrix vastJorrit Hendrix gaat terugkeren bij Fortuna Düsseldorf. De club heeft de transfer van de voormalig PSV- en Feyenoord-speler bevestigd via de officiële kanalen. Eerst was het nog maar de vraag of na het ontslag van Sven Mislintat een terugkeer nog op handen was, maar de Duitse club gaat alsnog in zee met de Nederlander.

Read more »

Jorrit Hendrix moet zijn oude club Fortuna Düsseldorf uit het dal helpenJorrit Hendrix keert terug bij Fortuna Düsseldorf. De club degradeerde afgelopen seizoen verrassend naar het derde niveau van Duitsland. De 31-jarige Nederlandse controleur moet Düsseldorf helpen uit het dal te klimmen.

Read more »

Jorrit Hendrix keert terug bij Fortuna DüsseldorfJorrit Hendrix keert terug bij Fortuna Düsseldorf om de club te helpen terug te keren naar het tweede niveau van Duitsland.

Read more »

Mohamed Ihattaren: Marokkaanse aanhanger, ook tegen Nederland op het WKFortuna Sittard‑speler Mohamed Ihattaren geeft in een interview aan dat hij voor Marokko zal zijn als de Atlasleeuwen tegen Nederland spelen op het Wereldkampioenschap. Hij erkent dat hij eigenlijk op het toernooi had moeten zijn maar realistisch is over zijn kansen binnen het Marokkaanse selectie. Ihattaren hoopt via een Europese transfer meer in de kijker te komen en zo zijn WK‑droom te verwezenlijken. Tegelijkertijd wenst hij Nederland goed succes, behalve wanneer ze tegen Marokko spelen.

Read more »