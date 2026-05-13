Igor Arrieta wint vijfde etappe Giro d'Italia

Igor Arrieta heeft op zijn eigen, knotsgekke manier de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Op de slotkilometer leek Afonso Eulálio zonder problemen de etappe naar winnen, maar schoof hij in een gladde afdaling en Carrefour ruimte toen hij zelf ook nog tegen de grond ging. Toch wist Eulálio zonder problemen na afloop de etappe te winnen, maar verloor Arrieta door een kleine fout na de inzakt voor aankomst op Potenza de sprint naar de zege.

Igor Arrieta heeft een knotsgekke en kletsnatte vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Medevluchter Afonso Eulálio greep de roze leiderstrui, na een uiterst opmerkelijke finale.

Eulálio (Bahrain Victorious) leek samen met Igor Arrieta (UAE-Emirates) zonder problemen richting de finish te rijden, maar laatstgenoemde schoof met nog 14 kilometer te gaan onderuit in een gladde afdaling. Vlak voor de streep ging ook Eulálio onderuit in een bocht. Het was niet de laatste plottwist: met nog 2 kilometer te gaan, miste Arrieta een afslag, maar hij maakte de achterstand opnieuw goed en sprintte op het laatste rechte stuk langs Eulálio. Beide heren waren na afloop compleet gesloopt





