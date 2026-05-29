IGJ erkent dat het te weinig toezicht heeft gehouden op MCK

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft toegegeven dat het te weinig toezicht heeft gehouden op de vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp. De kliniek had jarenlang het maximumaantal kinderen per donor overschreden, waardoor massadonoren werden gecreëerd.

De IGJ erkent dat het had moeten scherper toezien op de naleving van de 25 kinderen per donor. Ook erkent de inspectie dat het al in 2015 bekend was dat de kliniek in plaats van 25 kinderen per donor uitging van 25 gezinnen per donor. De IGJ constateert dat de kliniek tussen 2006 en 2018 'niet conform de gangbare praktijk handelde' en dat de rechtsvoorganger van MCK zich al meerdere jaren niet aan de beroepsnorm hield.

Wensmoeders en donoren werden niet, of niet volledig, geïnformeerd over het afwijken van die professionele norm. De IGJ concludeert dat de kliniek telkens maximaal de ruimte nam om van normen en adviezen af te wijken. Het lijkt in een patroon te passen, schrijft de IGJ. De belangen van donorkinderen moeten ook worden meegewogen, aldus de inspectie.

Van spijt over de handelwijze in het verleden is bij een aantal betrokkenen van de kliniek weinig te merken, stelt de IGJ. De misstanden bij MCK konden mede gebeuren doordat werknemers weinig inspraak en tegenspraak hadden op het beleid van de kliniek. Het bestuur heeft tot op de dag van vandaag onvoldoende georganiseerd, aldus de inspectie





