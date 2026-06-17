IFAB introduceert nieuwe regels voor WK

De International Football Association Board (IFAB) heeft een aantal nieuwe regels ingevoerd voor het WK. Waaronder de regel dat ingooien en doeltrappen binnen vijf seconden moeten worden genomen en de bal maximaal acht seconden in de hand mag houden als doelman.

De International Football Association Board ( IFAB ) kondigde in februari een aantal nieuwe maatregelen aan voor het WK. Waaronder dus de nieuwe regel dat je niet langer dan vijf seconden mag doen over een doeltrap en de bal maximaal acht seconden in de hand mag houden als doelman.

Dit gebeurde dan ook voor het eerst op het WK. Scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim maakte een armgebaar dat Steve Kapuadi, die de doeltrap ging nemen, moest opschieten. Vervolgens begon de scheidsrechter met aftellen, om zo aan te geven dat de doeltrap snel genomen moest worden. Dit deed de verdediger niet, waardoor een hoekschop werd toegewezen aan de Portugezen.

Op social media ontstond er vervolgens een flinke discussie, aangezien de hoekschop die Portugal mocht nemen behoorlijk lang duurde en daarmee de tijdswinst om zeep werd geholpen. Voor de start van het WK, in een oefenduel tussen Japan en IJsland, werd FC Twente-speler Kristian Hlynsson ook al de dupe van een nieuwe regel. De middenvelder deed lang over een doeltrap, waarna hij een gele kaart kreeg.

De VAR mag ook ingrijpen bij een tweede gele kaart en bij duidelijk onterecht toegekende hoekschoppen. Ingooien en doeltrappen moeten binnen vijf seconden worden genomen en ook de wissels moeten sneller van de IFAB. De nieuwe regels zullen de spelers en scheidsrechters uitdagen om sneller en effectiever te spelen en te beslissen. De IFAB heeft duidelijk laten zien dat zij bereid is om de regels aan te passen om het spel sneller en spannender te maken.

De vraag is echter of de nieuwe regels de gewenste effecten zullen hebben en of de spelers en scheidsrechters zich aan de nieuwe regels zullen houden. Enkele scheidsrechters hebben al aangegeven dat zij moeite hebben om de nieuwe regels toe te passen en dat zij meer tijd nodig hebben om zich aan de nieuwe regels te wennen.

De IFAB zal moeten blijven monitoren of de nieuwe regels de gewenste effecten hebben en of de spelers en scheidsrechters zich aan de nieuwe regels houden. Maar één ding is zeker, de nieuwe regels zullen de spelers en scheidsrechters uitdagen om sneller en effectiever te spelen en te beslissen





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IFAB WK Nieuwe Regels Ingooien Doeltrappen Scheidsrechter VAR

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