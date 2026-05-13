Iedereen was aanwezig voor bewonersavond van noodopvang

Een grote meerderheid van de ruim honderd aanwezigen verklaarde geen 'n 'n uitleg te hebben gekregen. Bij de lokale opvanginitiatieven gaven de meeste mensen aan tevreden te zijn met de hulp die ze kregen.

Een bewonersavond in 't Kruispunt over de noodopvang van vluchtelingen in IJsselstein is vanavond rustig verlopen. Bij de bijeenkomst waren honderd bewoners aanwezig. Buiten kwamen ongeveer veertig inwoners samen om hun onvrede te uiten over de plannen voor een noodopvang in de gemeente.

Bewoners moesten zich van tevoren aanmelden en konden alleen naar binnen met een toegangsnummer. Dit werd bij binnenkomst gecontroleerd.

'Dit is om te kunnen monitoren wie er in de zaal zit. Om te zorgen dat het echt om betrokkenen gaat', zei een woordvoerder van de gemeente. De pers was niet welkom bij de bewonersavond: 'Er zit zoveel emotie op dit onderwerp. We willen de bewoners in alle vrijheid laten praten.

Een camera of schrijvende pers kan voor sommige mensen al een rem zijn om zich te uiten. Het is al spannend genoeg', aldus de gemeente. De locatie van de noodopvang, op de voetbalvelden van voetbalclub IJFC, stond vanavond niet ter discussie. De voorbereidingen voor de noodopvang op het voetbalveld zullen in gang worden gezet na het voetbalseizoen en in overleg met de club.

Voor de opbouw is volgens de gemeente zo'n zes weken nodig. Dat de opvang er komt én op deze locatie, daar hadden bewoners vanavond eigenlijk graag nog over in gesprek willen gaan. Dat die ruimte er niet was, heeft een aantal van hen wel teleurgesteld, blijkt na afloop. Aanwezigen merkten dat er over de veiligheid, de duur van de opvang en de communicatie van de gemeente de meeste vragen waren.

Toch zeiden de meeste bewoners die naar buiten kwamen na de bijeenkomst dat zij 'niet veel wijzer zijn geworden'.

'De burgemeester heeft gezegd dat ze haar best gaat doen dat de opvang voor de duur van een half jaar is. Maar ze kon geen garanties geven', zegt één van de bewoners. Ook de veiligheid kan volgens hen niet goed genoeg gewaarborgd worden.

'Maar ja, waar kan dat eigenlijk wel? ', merkt een vrouw op. Bewoners hebben van tevoren vragen moeten insturen. Dit was volgens de gemeente om de vragen te kunnen bundelen en behandelen.

Maar niet iedereen was positief over deze gang van zaken.

'Alles lag al vast en zo konden ze kiezen welke vragen er behandeld zouden worden. ' Een enkeling verliet de zaal al in het begin van de avond. Er was volgens hen te weinig aandacht voor de zorgen van de mensen en het gevoel leeft dat toch alles al besloten is





