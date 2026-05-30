Iconische Airstream-caravans verzamelen op Roermondse camping

Een rally met 29 voertuigen van eigenaren met acht nationaliteiten is neergestreken op de camping van Resort Marina Olderhuuske in Roermond. De deelnemers zijn de eigenaars van de iconische caravans, bekend van het televisieprogramma All You Need is Love.

Voor de liefhebbers van Airstream-caravans is het een bijzondere kans. Niet vaak komen bezitters van de iconische caravans samen op een terrein. Een rally met 29 voertuigen van eigenaren met acht nationaliteiten is neergestreken op de camping van Resort Marina Olderhuuske in Roermond .

Het model caravan is bij veel mensen bekend van het televisieprogramma All You Need is Love, waarin de beroemde zilveren 'liefdescaravan' jarenlang een vaste rol speelde. Die caravan van presentator Robert ten Brink staat in Roermond tussen de andere caravans, maaris nergens te bekennen. Volgens de kampeerders is dit mogelijk de eerste caravan geweest van het programma. De letters Veronica staan nog op de caravan en ook het logo All You Need is Love is goed te zien.

Het programma zou meerdere van deze caravans hebben gehad en die zijn inmiddels doorverkocht. De huidige eigenaar wil hiermee mogelijk de nostalgie van het programma behouden. Sjors Nieuwenbrug uit Spijkenisse is net aangekomen en kijkt tevreden rond tussen de blinkende aluminium caravans.

'Als je hier loopt, voelt het alsof je even in Amerika bent', vertelt hij. Peter Wever is een van de organisatoren. Hij noemt het vooral een gezellig samenkomen met gelijkgestemden. Zelf heeft hij een kleine Airstream: de Bambi.

Trots laat hij zijn caravan van binnen zien die helemaal gestript en opnieuw ingericht is. Je ziet grote verschillen tussen de caravans. Soms heeft een eigenaar een heel huis op wielen, terwijl het voor anderen echt beperkt is tot kamperen. Met temperaturen rond de 30 graden is het dit weekend wel flink warm in de caravans.

'Ze nemen natuurlijk veel warmte op', stelt Nieuwenbrug. 'Gelukkig zijn ze redelijk geïsoleerd en zit de airco er niet voor niks op. ' Al heeft hij meteen pech, want de airco van zijn caravan is kapot gegaan. Na het weekendje Roermond trekken ze weer verder.

Voor de rally is de volgende stop Duitsland, gevolgd door Frankrijk, Engeland en Zwitserland





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Airstream-Caravans Roermond Camping Rally All You Need Is Love Iconische Caravans Televisieprogramma Eigenaars Nationaliteiten Rooster

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man met beperking van fiets getrapt langs Rijn in TolkamerEen 26-jarige man met een verstandelijke beperking is in Tolkamer mishandeld door een groep jongeren.

Read more »

'Ze wilden hem de Rijn induwen': jongeren gebruiken geweld tegen kwetsbare fietserEen 26-jarige man met een verstandelijke beperking is in Tolkamer mishandeld door een groep jongeren.

Read more »

Celstraf en behandeling geëist na woningbrand en bedreiging met luchtbuks in EmmenTegen een 39-jarige man uit Emmen is een celstraf van zestien maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een woningbrand en een bedreiging met een luchtbuks.

Read more »

Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Read more »