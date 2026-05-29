HZVV neemt overtuigende revanche op verloren bekerfinale

Na degradatie uit Vierde Divisie en een teleurstellend seizoen, heeft HZVV het seizoen toch afgesloten met een hoogtepunt. Op het veld van Be Quick 1887 in Haren heeft de ploeg van Bram Freie met 0-4 gewonnen van FC Surhústerfean. De wedstrijd was een revanche op de verloren bekerfinale van vorig jaar.

Na de degradatie uit de Vierde Divisie heeft HZVV op deze manier het seizoen toch afgesloten met een brede glimlach. De wedstrijd, die vijf minuten later begon vanwege een sfeeractie met veel rookbommen van Friese zijde, kwam de eerste tien minuten maar niet op gang. Na ruim een kwartier voetbal was er de eerste kans voor HZVV. Joël Zweerink rondde een voorzet van Jens van Rooijen simpel af en het was direct raak: 0-1.

Ook daarna bleven kansen schaars, maar het was acht minuten voor de rust de ontketende Van Rooijen die nu zelf een mannetje passeerde en raak schiet: 0-2. Na de rust hadden de Hoogeveners weinig tijd nodig om definitief af te rekenen met de eersteklasser uit Friesland. Een puike vrije trap van Sander Dzemidzic, die na dit seizoen de overstap maakt naar ACV, bezegelde het lot der beide elftallen: 0-3.

Later was Joël Zweerink voor een tweede keer trefzeker, ook nu na een voorzet van Jens van Rooijen. De 0-4 kwam niet meer in gevaar, waardoor HZVV na een teleurstellend seizoen alsnog afsluit met een hoogtepunt





