Hurry-Up's landstitelkandidaat tegen Aalsmeer in de finale van de beker

Hurry-Up begon als favoriet voor de landstitel, maar verloor in de laatste minuten van de tweede halve finale tegen Aalsmeer. De ploeg van Hemmes heeft nu de eindstrijd om de schaal dwars te gaan, maar moet ook nog de bekerfinale tegen Aalsmeer overwinnen.

HANDBAL - Lang had Hurry-Up vanmiddag zicht op de historische finale om de landstitel, maar in de laatste twintig minuten van de tweede halve finale met titelhouder Aalsmeer is het toch misgegaan.

De uitgeputte oranje-zwarten verloren met 34-26, waardoor de 30-26 overwinning in Zwartemeer uiteindelijk niet voldoende bleek. Cirkelspeler Sjoerd Boonstra scoorde aan het begin van de tweede helft de 21-19. De meegereisde fans van Hurry-Up geloofden in de eindstrijd met Volendam, maar in de minuten die volgden sloeg Aalsmeer genadeloos toe. Een vermoeid Hurry-Up begon in balbezit fouten te maken en werd in de omschakeling hard afgestraft.

Vooral Aalsmeer-hoekspeler Donny Vink was met in totaal veertien doelpunten de plaaggeest van de Zwartemeerders. Na 10-5 was de voorsprong van vier doelpunten van Hurry-Up voor het eerst al weggepoetst. Daarna gaf Emiel Hoogland de bezoekers hoop. Voor rust, 16-12, maakte de vertrekkende spelbepaler al zes goals.

Mika Schoolmeesters gaf Hurry-Up twee minuten voor tijd toch nog even hoop door een strafworp én rebound van Vink te keren. Enkele passes later leed Hoogland echter peperduur balverlies, waarna Schoolmeesters alsnog de 33-26 om de oren kreeg. Voor de mannen van Hemmes, die ook na de zomer voor de groep staat, zit het seizoen erop. Na verlies in de bekerfinale van Aalsmeer, zitten de Noord-Hollanders Hurry-Up ook op weg naar de eindstrijd om de schaal dwars.

Droomdag voor Max Houkes krijgt onverwachte wending: 'Ik had de tranen in mijn ogen staan'Zonnige eerste editie van Asser Stadsfestival: 'Mooie plek om iets neer te zetten'





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HANDBAL LANDSTITEL BEEK FINALE HURRY-UP ALSMAER VOLENDAM SCHAL DWARS BEEKFINALE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Historische finale? Hurry-Up neemt vier goals voorsprong mee naar AalsmeerDe Zwartemeerders hebben de eerste halve finale met Aalsmeer gepakt: 30-26.

Read more »

Historische finale? Hurry-Up neemt vier goals voorsprong mee naar AalsmeerDe Zwartemeerders hebben de eerste halve finale met Aalsmeer gepakt: 30-26.

Read more »

Handbalers van Aalsmeer bereiken finale play-offs voor landstitelDe handballers van Aalsmeer hebben de finale van de play-offs om de landstitel bereikt, na een spannende strijd tegen Hurry Up. De regerend kampioen versloeg de tegenstander met 34-26 in het tweede halvefinaleduel, waarna de tegenstander nog in de heenwedstrijd had gewonnen. Donny Vink was de grote man met veertien treffers voor Aalsmeer. De wedstrijd in sporthal De Bloemhof werd onderbroken vanwege een medisch incident op de tribune, maar Aalsmeer kon de schade na de hervatting niet meer repareren. Aalsmeer treft in de finale opnieuw Volendam, dat BEVO uit Panningen uitschakelde. Aalsmeer-Volendam is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar, waarin Aalsmeer de beste was over twee wedstrijden.

Read more »

Handballers Aalsmeer en Volendam gaan opnieuw strijden om landstitelAalsmeer verslaat in eigen huis Hurry Up met 34-26 in het tweede halvefinaleduel.

Read more »