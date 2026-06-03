Humanitaire crisis in Gaza escaleert door Israëlische beperkingen en medicijntekorten

Hulporganisaties waarschuwen voor een verergerende humanitaire situatie in Gaza, gekenmerkt door acute tekorten aan medicijnen, water en medische apparatuur, terwijl strenge Israëlische beperkingen de toegang tot hulpgoederen belemmeren.

Sinds het fragiele staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël in oktober vorig jaar is de humanitaire crisis in de Gaza strook niet afgenomen, maar zelfs verergerd, volgens tientallen hulporganisaties.

Oxfam Novib, het Rode Kruis, Unicef, Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld schilderen een beeld van schrijnende tekorten aan levensonderhoud, medicijnen en schoon water.

"Er staan talloze vrachtwagens op de grens, maar ze worden tegengehouden uit politieke overwegingen", stelt Daniëlle Brouwer van het Rode Kruis. Het gevolg is een dramatische stijging van infectieziekten: waterpokken, cholera, schurft en zelfs rattenbeten in vluchtelingenkampen worden gemeld. De combinatie van overbevolkte onderkomens, gebrek aan sanitaire voorzieningen en een tekort aan afvalverwerking heeft geleid tot een enorme rattenplaag, waaraan kinderen bovendien vaak gebeten worden tijdens hun slaap.

De medische infrastructuur staat onder druk door een acuut medicijntekort; de Palestijnse Rode Halve Maan heeft nog maar drie maanden voorraad, terwijl de Israëlische autoriteiten veel van de binnenkomende medische apparatuur classificeren als potentieel 'militair gebruik', waardoor essentiële apparaturen als couveuses niet doorkomen. Creatieve oplossingen, zoals het zelf repareren van kapotte couveuses, zijn noodzaak geworden, maar redden niet de levens die anders wel gered hadden kunnen worden. De beperkingen gaan verder dan alleen medische hulpmiddelen.

Israël heeft aan het begin van dit jaar een strenge registratieplicht voor alle hulporganisaties ingevoerd, waarbij namen en contactgegevens van medewerkers moeten worden doorgegeven aan de Israëlische autoriteiten. Veel organisaties, waaronder Oxfam Novib, weigeren deze informatie te verstrekken uit angst voor de veiligheid van hun personeel en vanwege Europese privacywetgeving.

Deze weigering heeft geleid tot gerechtelijke procedures; de hoogste rechter van Israël verwierp recentelijk een bezwaar van Oxfam Novib, waarbij de organisatie nu slechts één maand de tijd heeft om haar werkzaamheden af te bouwen. De druk op de hulpverlening wordt zo nog groter, terwijl volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid sinds de wapenstilstand meer dan 900 Palestijnen zijn omgekomen en onvoldoende basisvoorzieningen beschikbaar zijn. Watertekorten vormen een extra kritieke bedreiging.

Artsen Zonder Grenzen meldt dat bijna 90 procent van de waterinfrastructuur in Gaza - van ontziltingsinstallaties tot waterputten en leidingen - beschadigd of vernietigd is. Unicef benadrukt dat er geen waterleidingen meer kunnen worden aangelegd door de Israëlische beperkingen, waardoor de bevolking afhankelijk blijft van onzuiver water en het risico op cholera en andere watergerelateerde ziektes stijgt.

De gecombineerde impact van beperkte medische zorg, tekorten aan basisbehoeften en politieke belemmeringen maakt de levensomstandigheden in Gaza onhoudbaar, terwijl de humanitaire actoren blijven pleiten voor onbelemmerde toegang tot hulpgoederen en bescherming van hun personeel. De situatie onderstreept een bredere strategie die volgens de organisaties gericht is op het onleefbaar maken van Gaza voor de Palestijnse bevolking, en roept op tot dringende internationale aandacht en actie





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