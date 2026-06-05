Hulst wil onderzoek naar nieuwe veerpont of tunnel tussen Perkpolder en Hansweert

De gemeenteraad van Hulst heeft met een meerderheid besloten om de provincie Zeeland te vragen een mogelijke nieuwe oeververbinding tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland te onderzoeken. Het gaat om een veerpont of tunnel tussen Perkpolder en Hansweert of Kruiningen. Het initiatief wants alternatief voor de Westerscheldetunnel en een betere bereikbaarheid voor de regio.

De Thin van een veerpont: Hulst erse partijen willen onderzoeks naar nieuwe oeververbinding. Het is eigenlijk best gek dat-ie er niet meer is, vindt raadslid Dani Bracke van het CDA in Hulst .

Een snelle oeververbinding tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Met een aantal andere politieke partijen trok hij gisteren daarom aan de bel: er moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. Dat amendement is in de gemeenteraad met een meerderheid aangenomen. Alleen PRO en VVD gingen niet mee.

Het is een aanvulling op de Strategische Agenda Zeeland 2050 van de gemeente Hulst. Het verzoek tot een onderzoek naar een nieuwe oeververbinding ligt dus nu bij de provincie. Bracke wil kijken of het haalbaar is dat er een nieuwe veerpont gaat varen of dat er zelfs een tunnel wordt aangelegd tussen Perkpolder en Hansweert of Kruiningen.

"Ik heb altijd een zwak gehad voor de ferry. Je zit samen even op de boot, even ontladen. Dus voor het sociale karakter zou ik gaan voor een ferry. Maar mocht een tunnel ook haalbaar zijn, mag die er ook komen.

" Tot begin vorig jaar voer er nog een fietsvoetveer tussen Perkpolder en Hansweert. Maar door oplopende kosten en een dichtslibbende haven is de schipper gestopt. De gemeente Hulst heeft nog gezocht naar een opvolger, maar die is niet gevonden. Toch denkt Bracke dat het wel kan: "We zien ook kansen met de nieuwe hub.

Waar je zelf je bus kan reserveren en je dus makkelijk naar Perkpolder kan.

" Een nieuwe oeververbinding biedt volgens hem kansen voor ondernemers, het toerisme en studenten. Die laatste kunnen dan de trein pakken aan de overkant.

"Het is gewoon bijna raar dat die verbindingen er hier niet zijn. Terwijl gemeenten Sluis en Terneuzen wel een verbinding hebben.

" Het past dus volgens Bracke in de ambitie van de provincie om Zeeland te laten groeien, omdat zo'n verbinding de regio aantrekkelijker makes. En hoe eerder die verbinding er is, hoe beter. Want in januari gaat de oostbuis van de Westerscheldetunnel vier maanden dicht. Dan wordt het blokrijden of reserveren door de westbuis.

Reizigers een alternatief bieden via de Westerschelde vindt Bracke een noodzaak.

"Dan hebben we meteen het vraagstuk opgelost mochten er nog eens grote werkzaamheden zijn aan de tunnel. " Het verzoek tot een onderzoek gaat dus nu naar de provincie. Daar liggen op dit moment geen plannen voor een veer of tunnel





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