Hulpdiensten uitrukken voor ongeval bij stockcarwedstrijden in Emmer-Compascuum

Een coureur is tijdens een stockcarwedstrijd in Emmer-Compascuum gewond geraakt. De hulpdiensten zijn uitgerukt en de coureur is met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De organisatie van de races heeft verklaring gegeven over het ongeval.

Hulpdiensten zijn vanmiddag uitgerukt voor een ongeval op het terrein van motorsportvereniging Motodrome aan de Veenakkers in Emmer-Compascuum . Daar vinden vandaag wedstrijden met stockcars plaats.

De melding van het ongeval kwam rond half twee binnen. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter snelden naar de motocrossbaan toe. Over de ernst van het letsel van de autorijder is nog niks bekend. Jos Bruggeman van Speedway Emmen, de organisatie van de races, laat weten dat het om een raceongeluk met een stockcar gaat.

'Dat zijn hele kleine auto's met een stalen frame', legt hij uit. 'Ongelukken komen heel zelden voor bij deze sport. ' Bruggeman vertelt dat het er niet uitzag als een ongeluk. 'De coureur heeft een tikje gehad van een mederijder aan de zijkant van de auto.

Zoals wel honderd keer gebeurt bij zo'n wedstrijd.

' Bij de stockcarwedstrijden wordt er gereden op een ovale baan van 400 meter lang. 'Hij kreeg een klein tikje in de ene bocht en in de andere bocht heeft hij de auto in de veilige zone zelf stilgezet', vertelt Bruggeman. Vervolgens heeft de jonge coureur met handgebaren om assistentie gevraagd waarna de race werd stilgelegd. Hij zou last hebben gehad van rugklachten.

Om de rijder privacy te gunnen, werden er tijdens het medisch onderzoek zichtschermen geplaatst. Speedway Emmen organiseert al twintig jaar dit soort races op de baan aan de Veenakkers en er is altijd een dokter en een brandweerteam aanwezig. Zij namen de klachten van de coureur serieus en besloten op te schalen. Bruggeman: 'Veiligheid staat bij ons voorop.

' Het dak werd van de auto gehaald zodat de brandweer de man uit het voertuig kon halen. 'Dat was puur uit voorzorg om de rijder veilig eruit te halen', legt Bruggeman uit. Hij benadrukt dat de coureur niet bekneld zat. Daarna is de coureur met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Dat gebeurde onder politiebegeleiding. Het medische team liet Bruggeman weten dat dit nodig was vanwege evenementen rondom de stad zoals de Marathon van Groningen. Op de baan vinden vandaag races plaats in verschillende klassen met stockcars. Ten tijde van het ongeluk zat er volgens Bruggeman een paar honderd man in het publiek. Onweersbuien zorgen voor omgevallen bomen, wateroverlast en afgelastingen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stockcars Ongeluk Emmer-Compascuum Hulpdiensten Groningen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Celstraf en behandeling geëist na woningbrand en bedreiging met luchtbuks in EmmenTegen een 39-jarige man uit Emmen is een celstraf van zestien maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een woningbrand en een bedreiging met een luchtbuks.

Read more »

Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Read more »

Veel hulpdiensten bij Maarsseveense Plassen, brandweer haalt persoon boven waterDe brandweer heeft vanmiddag een persoon uit het water gehaald in de Maarsseveense Plassen. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Read more »

Mysterieus wezen op iepenblad blijkt iep-grasluisgal te zijnDeel twee van Stuifmail behandelt verschillende natuurverschijnselen. Een lezer vond op een iep een witherikje dat aanvankelijk voor een berkenzaailing werd aangezien. Verder wordt een plantengroeisel op een iepenblad geïdentificeerd als een iep-grasluisgal, veroorzaakt door de heel kleine iep-grasluis. Ook wordt een fotovraag over een bewegend object in een vijver besproken, waarschijnlijk een kever. Hiernaast komt een 'geelgerande watertor' aan bod, een libel die onlangs een nieuwe Nederlandse naam kreeg.

Read more »