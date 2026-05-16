Hulp nodig voor dieren die worden mishandeld

De rechter oordeelt dat de situatie waarin een vrouw haar negen honden verkeerd behandelde, een zorgelijk patroon vertoonde en opstoot tot dierenleed. Zij riep totvideo komt in diverse sectoren te staan, dus zorg voor goede inspecties, toezicht en verantwoordelijkheid is van belang.

Een vrouw uit Hulst werd veroordeeld voor de ernstige verwaarlozing van haar negen honden. Hun hondenuitloop was vies en zagen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen nooit voldoende drinken en in hun voerbakken lag besmettelijk vlees.

De rechter nam beschuldigingen van het houden van de dieren in slechte omstandigheden ernstig en legde haar een langdurige houdverbod op. Daarnaast kreeg ze voorwaardelijke werkstraf opgelegd van 80 uur en moet voor bepaalde tijd een taakstraf van 80 uur afleggen.

