Huldiging PSV: 93 mensen met brandwonden ondanks vuurwerkverbod

Tijdens de huldiging van PSV in Eindhoven liepen 93 mensen eerstegraads brandwonden op. Ondanks een vuurwerkverbod kleurde de stad rood door vuurwerk. De gemeente evalueert de aanpak en benadrukt de positieve effecten van het verbod.

Dinsdag liepen 93 mensen eerstegraads brandwonden op tijdens de huldiging van PSV in Eindhoven . De slachtoffers zochten hulp bij verschillende EHBO-posten die in de stad waren ingericht, maar geen van hen hoefde voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Dit nieuws is bevestigd door de gemeente Eindhoven . De huldiging, die plaatsvond na het behalen van de kampioenschapstitel, trok een enorm publiek van ruim zeventigduizend supporters.

Ondanks een verbod op het afsteken van vuurwerk en fakkels, ingesteld om herhaling van incidenten uit het verleden te voorkomen, kleurde de binnenstad rood door de activiteiten van de feestvierders. De gemeente Eindhoven benadrukt echter dat het vuurwerkverbod, dat vorig jaar werd ingesteld nadat er mensen brandwonden opliepen door vuurwerk en fakkels, wel degelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De exacte hoeveelheid vuurwerk die in beslag is genomen, is nog niet bekend, maar er is sprake van 'enkele tientallen kilo's' die door de handhaving zijn afgepakt. De huldiging van PSV, een evenement dat de stad in rep en roer zet, toont de passie en trots van de supporters. \De evaluatie van de aanpak die dit jaar is gehanteerd, is nog in volle gang. De gemeente Eindhoven is bezig met het analyseren van de verschillende aspecten van de huldiging om te bepalen wat er mogelijk verbeterd kan worden voor toekomstige evenementen van deze omvang. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat er nog wordt gekeken naar de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen en de handhaving van het vuurwerkverbod. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem sprak over een 'prachtig feest' dat in de stad is gevierd. Hij benadrukte dat de dag over het algemeen goed is verlopen, zonder grootschalige incidenten, en sprak zijn tevredenheid uit over de gang van zaken. Dijsselbloem prees de massale opkomst van de supporters, van jong tot oud, en benadrukte dat dit de trots van de stad op PSV weerspiegelt. De aanwezigheid van zoveel mensen is een bewijs van de diepe verbondenheid van de supporters met hun club. De huldiging was een belangrijke gebeurtenis voor de stad, die niet alleen sportieve successen viert, maar ook de gemeenschapszin en de saamhorigheid van de inwoners versterkt. De organisatie van een dergelijk evenement is een complexe taak, en de lessen die uit dit jaar worden getrokken, zullen essentieel zijn voor het plannen van toekomstige huldigingen en evenementen in Eindhoven.\Het vuurwerkverbod was een direct gevolg van de onveilige situaties die vorig jaar ontstonden tijdens de huldiging, waarbij meerdere mensen brandwonden opliepen. De gemeente heeft dit jaar extra maatregelen getroffen om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer een strengere handhaving van het vuurwerkverbod en een verhoogde aanwezigheid van hulpdiensten en veiligheidspersoneel. De inspanningen lijken deels succesvol te zijn geweest, gezien het lagere aantal ernstige incidenten in vergelijking met vorig jaar. Desondanks benadrukken de brandwonden die toch zijn opgelopen, het belang van voortdurende aandacht voor veiligheid tijdens dergelijke grote evenementen. De evaluatie zal zich dan ook richten op het vinden van een balans tussen de feestvreugde en de veiligheid van de deelnemers. De gemeente zal de effectiviteit van de genomen maatregelen evalueren en waar nodig aanpassingen doorvoeren voor toekomstige evenementen. Het doel is om de viering van sportieve successen zo veilig mogelijk te laten verlopen, waarbij de gezondheid en het welzijn van de supporters voorop staan. De samenwerking tussen de gemeente, de hulpdiensten, de veiligheidsorganisaties en de supporters is cruciaal voor het succes van deze inspanningen





