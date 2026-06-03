Hul le Kes wint Cultuurfonds Mode Stipendium

Het Arnhemse ontwerpersduo Hul le Kes heeft de belangrijkste modeprijs van Nederland gewonnen. De prijs is verbonden aan een bedrag van 50.000 euro.

Het Arnhemse ontwerpersduo Hul le Kes heeft de belangrijkste modeprijs van Nederland gewonnen. Oprichters Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer ontvingen woensdag in Amsterdam de prijs van het Cultuurfonds Mode Stipendium .

De prijs is verbonden aan een bedrag van 50.000 euro. De jury gaf de ontwerpers de onderscheiding niet alleen vanwege hun ontwerpkwaliteit en twintigjarige oeuvre, maar ook vanwege hun sociale en duurzame visie op mode. Hullekes en Kramer leerden elkaar kennen op de modeopleiding ArtEZ in Arnhem. Ze waren jarenlang actief met een traditioneel modelabel voordat ze in 2018 Hul le Kes oprichtten.

Met dat merk zetten ze zich af tegen verspilling in de mode-industrie door afgedankt textiel een tweede leven te geven. Stoffen uit kringloopwinkels, van het Leger des Heils en ander gebruikt textiel worden verwerkt tot nieuwe kledingstukken die vervolgens in exclusieve winkels terechtkomen. Het merk staat bekend om zijn patchworkontwerpen en natuurlijke verftechnieken. Zo worden stoffen onder meer gekleurd met restproducten uit de horeca, zoals uienschillen en avocadopitten.

Naast mode richt Hul le Kes zich ook op maatschappelijke impact. In de zogeheten Recovery Studio werken mensen met psychische problemen met textiel en kleding als onderdeel van hun herstelproces. Met het prijzengeld willen Hullekes en Kramer naar eigen zeggen meer ruimte creëren voor nieuwe creatieve projecten. Ook werken ze aan een eigen couturelijn





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