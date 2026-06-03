Hul le Kes wint belangrijkste modeprijs van Nederland

Het Arnhemse ontwerpersduo Hul le Kes heeft het Cultuurfonds Mode Stipendium gewonnen, de belangrijkste modeprijs van Nederland. De prijs erkent hun 20-jarig oeuvre, duurzame visie en sociale betrokkenheid.

Het Arnhemse ontwerpersduo Hul le Kes heeft het Cultuurfonds Mode Stipendium gewonnen, de belangrijkste modeprijs van Nederland. Oprichters Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer ontvingen de prijs vanmiddag in cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam.

Ze zien de winst als een stimulans voor hun streven naar een beter modesysteem. De ontwerpers krijgen het Mode Stipendium niet alleen voor hun 20-jarig oeuvre, design en ontwerptalent, maar ook voor hun sociale en duurzame visie, staat in het juryrapport. We zijn trots, want dit is een prijs voor de grote jongens, zegt Hullekes. Je moet minstens vijftien collecties hebben gemaakt en internationaal opereren om in aanmerking te komen.

Het is ook echt een pluim voor ons team dat dit allemaal mogelijk maakt, vult Kramer aan. Het duo ontmoette elkaar op modeopleiding ArtEZ in Arnhem. Samen runden ze een herenmodelabel waarmee ze in 2009 in de prijzen vielen. De gangbare manier van werken in de modewereld begon echter te wringen.

In 2018 begonnen ze daarom Hul le Kes, een designermerk dat verspilling tegengaat en de mens centraal zet. Hun missie is verweven in alles wat de twee doen en maken. Zo werkt het merk vrijwel uitsluitend met oud textiel dat de ontwerpers upcyclen tot nieuwe kledingstukken. Dat textiel komt uit kringloopwinkels of van het Leger des Heils.

Na tussenkomst van het duo gaat het naar luxe boetieks. We kijken naar stoffen van goede kwaliteit. Wat wordt er veel weggegooid? Dat kunnen blouses van poplin katoen zijn, of chino's, of tafelkleden.

We knippen het open, leggen onze patronen eroverheen en maken er wat nieuws van, zegt Hullekes. Wat bij ons op de hanger hangt, is eerder weggegooid. We onderzoeken hoe we zoveel mogelijk textiel kunnen upgraden en naar een hoger segment kunnen brengen, vult Kramer aan. Dat is terug te zien in het design van het paar.

Patchwork, waarbij lappen stof aan elkaar worden genaaid, speelt een grote rol. Soms opvallend, door combinaties van ruitpatronen, en soms juist bescheiden doordat er stoffen gebruikt worden die sterk op elkaar lijken. Veel wit textiel krijgt geen tweede leven omdat er vlekken op zitten. Wij zijn dat witte textiel gaan verven met afval van restaurants.

Met uienschillen en avocadopitten. Zodat het kleine vlekje niet meer opvalt en je een heel nieuw patroon krijgt, legt Kramer uit. De meeste stukken uit de collecties zijn uniseks en geschikt voor veel verschillende lichaamstypen. Het ontwerpersduo zegt imperfecties te willen vieren.

Niet alleen die van textiel, maar ook die van mensen. Een belangrijk onderdeel van het merk is de Recovery Studio: een atelier waar mensen met mentale aandoeningen begeleid worden in het therapeutisch werken met stoffen. Werken met je handen is helend. En wat ze maken, wordt op waarde geschat.

Ze zien het terug in bladen of op televisie, zegt Hullekes. Mensen voelen zich daardoor weer gezien. Het modebedrijf is daarmee ook een sociale onderneming. Zo moeten er heel wat ballen in de lucht worden gehouden.

Je kunt ons inhuren als circusartiesten, grapt Hullekes. Met het prijzengeld willen de twee tijd kopen om hun creativiteit meer ruimte te geven. Ook zijn ze bezig met een couturelijn. Veel van wat we maken is praktische kleding, maar mensen willen ook een Hul le Kes kunnen dragen op hun huwelijk of een andere speciale gelegenheid.

De impact van Hul le Kes reikt verder dan de modewereld. Door hun circulaire aanpak en sociale betrokkenheid inspireren ze andere ontwerpers en consumenten om na te denken over duurzaamheid en inclusiviteit. Het Cultuurfonds Mode Stipendium erkent niet alleen hun vakmanschap, maar ook hun rol als pioniers in een veranderende industrie. Het duo hoopt met de prijs meer aandacht te krijgen voor hun missie en het modesysteem op lange termijn te verbeteren.

Hun werkwijze toont aan dat mode zowel mooi als verantwoord kan zijn, een boodschap die steeds belangrijker wordt in een tijd van overconsumptie en klimaatcrisis





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Hul Le Kes Mode Stipendium Duurzaamheid Upcycling Sociale Onderneming

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