Huishoudens in Flevoland en andere provincies op wachtlijst voor zwaardere stroomaansluiting

Ongeveer 7.300 huishoudens in vijf provincies, waaronder Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor een zwaardere stroomaansluiting. Dit is het gevolg van bestaande huishoudens die in korte tijd een extra aansluiting aanvroegen. De netbeheerders moeten vanaf 1 juni volgens nieuwe regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verdelen.

Ongeveer 7.300 huishoudens in vijf provincies, waaronder Flevoland , komen op een wachtlijst te staan voor een zwaardere stroomaansluiting. Dit is het gevolg van bestaande huishoudens die in korte tijd een extra aansluiting aanvroegen.

De netbeheerders moeten vanaf 1 juni volgens nieuwe regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verdelen. Instellingen in zorg, veiligheid en onderwijs krijgen voorrang, waarna huishoudens aan de beurt komen. De huishoudens willen een zwaardere stroomaansluiting om te elektrificeren, oftewel: koken en verwarmen met stroom en de auto opladen. De exacte cijfers over Flevoland kan de netbeheerder niet geven, maar het is ook niet altijd nodig om zo'n zwaardere aansluiting te nemen.

Een aanpassing in de meterkast kan vaak voldoende zijn, waardoor de wachttijd beperkt blijft tot een paar weken of maanden. Als het elektriciteitsnet in de omgeving eerst moet worden uitgebreid, dan moet rekening worden gehouden met maximaal drie jaar. De wachtlijst betekent niet dat elektriciteitsaansluitingen voor nieuwe woningen in gevaar komen. Het stroomnet in Flevoland is overbelast, maar dit is niet het gevolg van de wachtlijst.

In april dreigde een aansluitingstop in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, omdat het stroomnet overbelast raakte. Deze polders zijn op het elektriciteitsnet gekoppeld aan Utrecht en Gelderland. De problemen op het stroomnet in Noordelijk Flevoland - dat aan Overijssel gekoppeld is - moeten uiterlijk in 2025 worden opgelost. Begin mei wachtten 1169 ondernemingen in Flevoland op een zware stroomaansluiting, waarvan iets meer dan de helft elektriciteit nodig heeft.

Het andere deel wil juist opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net. Begin januari waren het nog 1107 bedrijven, waardoor de wachtlijst voor ondernemingen wat is opgelopen. Het is nog onduidelijk hoeveel huishoudens in Flevoland met de wachtlijst te maken krijgen, maar het is duidelijk dat de wachtlijst een gevolg is van de groeiende vraag naar elektriciteit





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