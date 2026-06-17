Huisarts Rob Elens en de rol van de huisarts tijdens de coronacrisis

De huisarts Rob Elens vertelt over zijn ervaringen tijdens de coronacrisis en zijn keuze om offlabel medicijnen te voorschrijven aan zijn patiënten. Daarnaast wordt er gesproken over de rol van de huisarts en de communicatie van het kabinet over coronamaatregelen.

Tien patiënten na vier dagen beter kan toch geen toeval zijn? Huisarts Rob Elens vertelt dat hij voordat de coronacrisis begon ook al heel vaak offlabel medicijnen voorschreef aan zijn patiënten.

"Ik hanteer het principe dat de patiënt vertelt of ik iets goed heb gedaan", zegt Elens. Toen het coronavirus in Nederland om zich heen greep, werd zijn praktijk ook hard geraakt.

"In drie weken tijd overleden 13 mensen, terwijl ik normaal één sterfgeval per maand heb", zegt Elens. Een vriend tipte hem over een huisarts in New York, die mensen zou genezen met een cocktail van medicijnen. Elens bestelde de ingrediënten bij een apotheker in Nederland en diende de cocktail toe bij een patiënt van in de 80.

"De eerste dag lag hij nog op bed, de tweede dag zat hij op de bank en de vierde dag zat hij aan het ontbijt. Op een gegeven moment had ik tien mensen op deze manier behandeld en ze waren alle tien binnen vier dagen beter. Dat kan toch geen toeval zijn?

", zegt Elens. De wetenschappelijke werking van de cocktail, waar onder meer hydroxychloroquine, is voor het coronavirus nooit bewezen. Bijwerkingen zijn er wel, zoals hartritmestoornissen. Volgens Elens hebben die bij zijn patiënten niet plaatsgevonden.

Toen kreeg hij een belletje van de Inspectie.

"Daar werd ik nerveus van", zegt Elens. "Zij sommeerde mij te stoppen met deze therapie. Ik stopte toen met voorschrijven.

"Rob Elens is huisarts in het Limburgse Meijel. Hij kwam tijdens de coronacrisis meerdere keren in opspraak, omdat hij zich niet aan de richtlijnen hield. Daarnaast schreef hij zijn patiënten middelen voor waarvan de werking niet bewezen was, zoals het anti-malariamiddel hydroxychloroquine. De rechter legde hem om die reden een boete op van 3000 euro.dat toenmalig minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zich persoonlijk had bemoeid met de zaak-Elens, werd die straf omgezet naar een waarschuwing.

De Jonge had tijdens de coronacrisis grote moeite met de rol die de huisarts speelde. Hij vroeg daarom aan de Inspectie om "disciplinerend" op te treden tegen de huisarts. Volgens het Tuchtcollege moet een minister zich niet bemoeien met individuele zaken. Het verhoor van Baidjoe is voorbij.

Nu is het even pauze en daarna komt huisarts Rob Elens, die zich in het verleden ook kritisch heeft uitgelaten. De medeoprichter van het kritische Red Team zegt dat hun kritische adviezen "niet heel serieus" werden genomen. Dat geldt voor de topambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Outbreak Management Team. De leider van het OMT Van Dissel voelde er weinig voor om de deskundigheid van het Red Team structureel in zijn organisatie op te nemen.

Baidjoe kreeg volgens hem van Van Dissel het advies om hun voorstellen maar via de media naar buiten te brengen. Het OMT zat niet echt op het Red Team te wachten, is zijn indruk. Baidjoe merkte dat het Red Team, ook bij ambtenaren bij VWS, niet een hoog aanzien had.

"Er zaten echt wetenschappers in en niet per se prominente professors. " In november 2021 stopt het Red Team met het geven van adviezen. Er was inmiddels een beeld ontstaan van het OMT dat tegenover het Red Team stond en Baidjoe voelde zich niet prettig bij de ontstane polarisatie. Er was "duidelijk geen honger" naar hun adviezen, zoals het continu gebruik van mondkapjes bij kwetsbare groepen en in drukke locaties en het beter doen van bron- en contactonderzoek. "Zo werkt de politiek", constateert de wetenschapper





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