Huisarts eist excuses van oud-minister De Jonge na tegenwerking tijdens coronacrisis

Huisarts Rob Elens uit Limburg eist excuses van oud-minister Hugo de Jonge vanwege de tegenwerking die hij tijdens de coronapandemie ervoer van de Inspectie Gezondheidszorg. Elens behandelde patiënten met een onbewezen medicijncocktail, waaronder hydroxychloroquine, en kreeg boetes en een tuchtzaak. Hij beweert dat De Jonge persoonlijk de inspectie heeft aangespoord om hem te stoppen. TegelijkertijdOnthult een betrokken wetenschapper dat een kritisch Red Team met adviezen over mondkapjes en brononderzoek niet werd opgepakt door het OMT, wat leidde tot polarisatie en gebrek aan draagvlak voor coronamaatregelen.

Huisarts Rob Elens uit Meijel, Limburg, staat centraal in een conflict met de inspectie en de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Elens behandelde tijdens de coronapandemie patiënten met een onbewezen medicijncocktail, waaronder hydroxychloroquine, en weigerde zich te houden aan de officiële richtlijnen.

Hij kreeg te maken met boetes, waarschuwingen en een tuchtzaak, en beweert dat minister De Jonge persoonlijk heeft ingegrepen om hem te laten stoppen. De arts voelde zich opgejaagd en eist nu excuses. Hij verdedigt zijn aanpak als normale geneeskunde, gebaseerd op patiëntenresultaten. Tegelijkertijd komt aan het licht dat een kritisch 'Red Team' van wetenschappers, waaronderepidemioloog Baidjoe, hun adviezen over maatregelen zoals mondkapjes niet serieus werden genomen door het OMT en het ministerie.

Zij stopten in 2021 met adviezen vanwege polarisatie en gebrek aan draagvlak. Baidjoe kritiseert de regering omdat die na de eerste golf stopte met communicatie over corona, wat essentieel is voor draagvlak





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