Hugo Borst kritisch over Maarten Paes en KNVB: 'Hij kan het niet'

Hugo Borst valt uit over de prestaties van Ajax-doelman Maarten Paes en de KNVB in de zaak rond Vitesse. Borst vindt dat Paes niet op niveau presteert en dat de bond onzorgvuldig is geweest in de procedure tegen Vitesse.

Hugo Borst heeft na de wedstrijd tussen Ajax en PSV zich kritisch uitgelaten over de prestaties van doelman Maarten Paes . De 27-jarige keeper van Ajax maakte opnieuw een slechte indruk door veel onnodig balverlies, wat Borst tot verbazing bracht.

'Het is best lullig als je Paes heet en dit soort ballen geeft', aldus Borst terwijl hij naar beelden van de foute passes van de keeper keek. 'Dan spel je het nog anders, daar komt hij goed mee weg. Hij heeft in Amerika heel goede reddingen verricht, hoor ik dan links en rechts... Je hebt keepers die goed zijn in reddingen, maar tegenwoordig is het een vrij spel.

Dit is iemand die je kunt missen als kiespijn', luidt het harde oordeel van Borst.

'Ik heb ooit Johan Cruijff op een training in de goal zien staan. Hij haalde de ballen er door goed positie te kiezen uit. De meeste ballen stopte hij zonder z'n handen. Je moet echt wel heel veel kunnen.

Je hebt die armen nodig, maar je benen ook. Het is eigenlijk heel raar dat zo'n man bij Ajax terechtkomt. Hij kan het niet.

' Paes kwam deze winter voor anderhalf miljoen euro over van FC Dallas, waar hij sinds begin 2022 speelde. De elfvoudig international van Indonesië werd gehaald als tweede doelman, maar fungeert al maanden als eerste keuze door de zware knieblessure van Vitezslav Jaros. Paes keepte tot dusver negen wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen keer moest vissen en vier keer de nul hield.

Naast de kritiek op Paes richtte Borst zich ook op de KNVB, die hij beschuldigde van onzorgvuldigheid in de procedure rond Vitesse.

'De KNVB staat voor lul! Voor alle Vitessefans is dit natuurlijk geweldig nieuws en die wil ik dan ook feliciteren met dit advies. Nog een jaartje eerstedivisie en dan weer naar de Goffert voor een ouderwets potje voetbal tussen de beste Gelderse clubs', aldus Borst.

'Goed weekend. ' De discussie over de KNVB en Vitesse gaat verder, waarbij veel fans en experts de bond bekritiseren voor hun handelen. 'Allemaal weer erg kortzichtige reacties hier. Het recht heeft vandaag juist gedaan waar het voor bedoeld is: controleren of procedures zorgvuldig en volgens de regels zijn verlopen.

Niemand zegt dat Vitesse geen fouten heeft gemaakt of dat regels niet belangrijk zijn. Integendeel: de club is al zwaar gestraft vanwege het overtreden van financiële regels en het omzeilen van delen van het licentiesysteem. Maar als je een club bestraft, moet je als bond zélf óók de regels en juridische procedures correct volgen. En daar ging het mis.

Het gerechtshof oordeelde eerder al dat het besluit juridisch niet zorgvuldig genoeg was genomen, en nu adviseert zelfs de advocaat-generaal van de Hoge Raad om dat oordeel in stand te laten. Ook de cassatieklachten van de KNVB zouden volgens hem geen stand houden. Dat gaat dus niet over een technisch foutje of een spelfout, maar over fundamentele rechtsprincipes zoals zorgvuldigheid, proportionaliteit en hoor en wederhoor.

Gelukkig leven we in een rechtsstaat waarin ook machtige instanties als de KNVB niet boven de wet staan en gewoon kunnen worden teruggefloten als procedures niet deugen.





