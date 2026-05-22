How to truly understand films | Film expert

According to Lidewijde Paris, there is no coincidence in films. As a writer, she decided to analyze films in a different way, treating them like books. She brings a monthly film program called 'How Do I Watch a Movie?' at Filmhuis Den Hague. Paris was inspired to create the program after that the cinema asked him to create a program where literature and film could meet. She believes that you should not only pay attention to what happens in the film, but also to the structure, symbolism, metaphors, and recurring elements.

Van spiegels tot camerastandpunten, hoe leer je écht films kijken? Opvallend genoeg komt Lidewijde Paris helemaal niet uit de filmwereld. Ze werkte jarenlang als uitgever en hield zich vooral bezig met literatuur.

Maar plotseling ontdekte Paris dat films net zo gelaagd kunnen zijn als boeken en dat over alles wat je in de film ziet, is nagedacht. Zo vond ze in de film 'Sorry, Baby' dat achter een deur een verkrachting plaatsvindt, maar die scène was niet getoond in de film. Daarom vroeg ze zich af: waarom is besloten dat we dat niet zien?

In haar boek bespreekt Paris talloze voorbeelden van films vol verborgen signalen, zoals spiegels als reflectie of een andere werkelijkheid. Ook regendruppels in plassen of cirkels in een tapijt verwijzen naar cycli en herhaling. Volgens Paris kan je beter kijken naar films door te letten op structuur, symboliek, metaforen en terugkerende elementen. Ze maakt constant aantekeningen en analyseert films op het detailniveau.

Daarvoor zet ze ze stil, vergroot ze en gebruikt screenshots. Soms vallen puzzelstukjes pas veel later op hun plek. Parisien geeft naast haar boek ook filmavonden in Den Haag om haar werkwijze en inzichten te delen. Er wordt tijdens de avonden gestofgepraat, zodat bezoekers meedingen kunnen leveren.

Ze vinden dat elke kijker uiteindelijk een andere film ziet. Want iedere persoon heeft andere ervaringen en emoties, waardoor de kijkervaring van ieder persoon anders is





