Hoosbuien, onweer en temperaturen van amper tien graden: het weer van deze dagen doet in niets denken aan het voorjaar

Het weer van deze dagen doet in niets denken aan het voorjaar. De temperaturen zijn laag en er zijn veel buien. Maar er komt verandering in. De temperaturen stijgen en het wordt mooi weer met veel zon en af en toe stapelwolken.

Hoosbuien , onweer en soms temperaturen van amper tien graden. Het weer van deze dagen doet in niets denken aan het voorjaar. Maar daar komt verandering in.

En hoe! Temperaturen van 25 graden zijn onderweg, we kunnen de barbecue alvast op gaan poetsen. We moeten de komende dagen nog even door de zure appel heen bijten. Vandaag is een dag vol buien, door onstabiele lucht.

Vooral vanmiddag kan er flink wat regen vallen, mogelijk met onweer of hagel. De temperatuur komt niet boven de 16 graden uit, maar kan in een bui zakken naar een magere 10 graden. Het weer van dinsdag ziet er niet veel beter uit. Het is dan wel gedaan met de hoosbuien, maar die maken plaats voor regen en motregen.

"Tot en met woensdag is het in grote lijnen wisselvallig, koel en zien we de zon maar weinig", zegt weerman Jules Geirnaerdt. Maar, die zon gaat zich later deze week een stuk meer laten zien.

"Na woensdag moet het vrij snel opknappen", vertelt Jules. "De wind gaat draaien van zuidwest naar zuidoost. Daardoor komen we donderdag al rond de 20 graden uit. Vanaf dan krijgen we veel zonuren.

" Die zonuren zorgen vrijdag voor zomerse temperaturen. "Dan kan het al 25 graden worden, als het meezit. Het wordt mooi weer, niet benauwd. Veel zon, af en toe stapelwolken, dat idee.

" Ook het weekend ziet er goed uit. "De temperatuur zal dan ergens tussen de 21 en 26 graden uitkomen, dat hangt van de zeewind af. Maar de barbecue kan zeker worden opgepoetst.

" Of het weer komend weekend zomers genoeg is voor een stranddag, waagt Jules te betwijfelen. "Dat is nog onzeker door die zeewind, die het met een windkracht 3-4 aanzienlijk frisser kan maken. Bovendien is de temperatuur van het zeewater met 13 graden nog erg koud.





