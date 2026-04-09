Hooikoorts in de lente: recordhoeveelheid pollen en gemeenten die maatregelen treffen

De lente, voor velen een feest, is voor hooikoortspatiënten vaak een periode van beperkingen. De hoeveelheid pollen in de lucht neemt toe, waardoor de klachten verergeren. Onderzoekers waarschuwen en gemeenten nemen maatregelen om de impact te verminderen.

Voor de meeste mensen is de lente een periode van verademing, een einde aan de winterse grauwe luchten en de kou. Maar voor hooikoortspatiënt Luca de Bruin betekent de lente voornamelijk dat hij zich moet terugtrekken. 'En ik moet mijn medicijnen heel nauwkeurig innemen. Anders functioneer ik eigenlijk niet.' Luca ondervindt zoveel hinder van hooikoorts dat hij bij het zoeken van een woning specifiek rekening moet houden met de aanwezigheid van bomen en de soorten die er in de buurt groeien.

Hij moet continu alert zijn. Toen hij voor zijn studie naar Eindhoven verhuisde, onderzocht hij welke bomen er in de omgeving stonden. 'Zo kon ik controleren of ik bijvoorbeeld 's ochtends een raam zou kunnen openen. Je bent constant op je hoede.' Ook op school is het opletten geblazen. Als zijn vrienden in de pauze naar buiten gaan, weegt hij de voor- en nadelen af. 'Soms accepteer je het gewoon, want bomen zijn overal. Je hebt ook je verplichtingen: je werk, je studie, je wilt sporten. Soms moet je gewoon naar buiten.' Luca heeft al sinds zijn vijfde last van hooikoorts. 'Op een gegeven moment moet je ermee leren leven', zegt hij. Maar als hij in het weekend bij zijn ouders is en zijn vader zet een raam open om te luchten, merkt hij het meteen. 'Ik begin direct te niezen en word eigenlijk gewoon ziek wakker.' Dit belemmerd hem tijdens zijn werk overdag of als hij 's avonds naar school fietst. 'Dan heb ik eigenlijk altijd een zonnebril op zodat de pollen niet direct in mijn ogen komen.' Door de combinatie van voorzorgsmaatregelen en medicijnen, houdt hij de hooikoortsklachten onder controle.\Miljoenen Nederlanders kampen met hooikoorts, en Luca is zeker niet de enige. Anne Overduin, onderzoeker bij het LUMC, doet onderzoek naar pollen en schat dat zo'n 4 tot 5 miljoen Nederlanders last hebben van hooikoorts. Uit haar metingen blijkt dat de hoeveelheid pollen in de lucht flink is toegenomen. Vorige maand mat zij een recordaantal elzenpollen, en nu de berk ook gaat bloeien, verwacht ze dat de hooikoortsklachten zullen aanhouden en voor veel mensen zullen verergeren. 'We hebben nog nooit zoveel elzenpollen gemeten sinds we zijn begonnen met pollen te meten. Daarnaast is de hazelaar eerder dan ooit begonnen met bloeien. En van de es hebben we dit jaar een heel hoge concentratie gemeten, die is nog nooit zo hoog geweest in maart.' Klimaatverandering en luchtvervuiling zijn belangrijke factoren. Overduin verwacht dat door klimaatverandering en luchtvervuiling steeds meer mensen last gaan krijgen van hooikoorts. 'Omdat je door luchtvervuiling deeltjes inademt die ervoor zorgen dat de barrière in je longen, verslechterd. Daardoor worden mensen gevoeliger voor pollen.' De onderzoeker ziet dat veel gemeenten nog weinig rekening houden met het aanplanten van minder allergene bomen. Zij ontwikkelde daarom een bomenkompas dat online te bekijken is. 'Daar kun je precies zien hoe allergeen bepaalde bomen zijn. Dat hebben we bepaald door te kijken hoeveel pollen er in de lucht zitten van elke boomsoort, hoeveel mensen daar last van hebben en die gegevens hebben we met elkaar gecombineerd.' \Het bomenkompas geeft bijvoorbeeld aan dat de berk een grote hooikoortsveroorzaker is. 'Dan is het goed om als gemeente na te denken, als je die berken wilt planten: waar zet ik die neer?' Een hele lange rij berken kan grote problemen veroorzaken bij hooikoortspatiënten. 'Maar zet ze bijvoorbeeld ook niet in de buurt van een ziekenhuis of andere belangrijke plekken waar mensen naartoe moeten en die ze niet kunnen vermijden.' De gemeente Groningen maakt al gebruik van het bomenkompas en houdt rekening met de 'allergeniciteit' van bomen in een nieuw bomenplan. Dit betekent dat bomen die veel hooikoorts veroorzaken minder vaak te vinden zijn bij winkelcentra, zorgcentra en scholen. Volgens wethouder Mirjam Wijnja betekent dit niet dat bijvoorbeeld de berk helemaal niet meer te vinden is. 'Want sommige bomen die goed zijn voor de biodiversiteit, geven wel heel veel pollen af. Maar die zetten we dan neer op plekken waar niet zoveel mensen zijn.' Er is lang gewerkt aan het bomenplan. 'Het gaat heel erg om de vraag: hoe zet je de goede boom nou op de goede plek? Dat ligt eigenlijk klaar voor de komende 50 jaar, dus nu komt het aan op volle bak uitvoeren.' De wethouder adviseert andere gemeenten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. 'We zijn verantwoordelijk voor al onze inwoners, ook de inwoners met hooikoorts. En we laten hier in Groningen zien dat je daar dus supergoed rekening mee kan houden terwijl je gewoon bouwt aan een groene toekomst.





EenVandaag / 🏆 11. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

