Hoogleraar Smeulders waarschuwt: Subsidie elektrisch rijden kan netverstopping verergeren

Hoogleraar David Smeulders waarschuwt in EenVandaag voor de combinatie van subsidies voor elektrisch rijden en de toenemende netcongestie. Hij vreest black-outs en pleit voor eenduidige communicatie over de energietransitie.

De chat van EenVandaag zat vol met vragen over de haalbaarheid van de energietransitie, met name gezien de toenemende netcongestie. Hoogleraar energietechnologie David Smeulders van de Technische Universiteit Eindhoven waarschuwt dat de combinatie van subsidies voor elektrisch rijden en een overbelast elektriciteitsnet tot problemen kan leiden.

Hij adviseert om niet massaal gebruik te maken van de subsidie, omdat dit het net verder zal belasten en de kans op black-outs vergroot. Smeulders is verbaasd over het voorstel om een subsidie te verstrekken aan automobilisten met een laag of middeninkomen voor de aanschaf van een elektrische auto, waarbij een brandstofauto moet worden ingeruild. Hij vermoedt dat het kabinet hoopt dat het lang duurt voordat iedereen de subsidie benut, om zo wat ruimte op het net te creëren.

Hij begrijpt de zorgen die in de chat van EenVandaag naar voren komen, omdat er tegenstrijdige berichten zijn: het net zit vol, maar we moeten wel overstappen op elektrisch rijden. Dit doet hem denken aan de salderingsregeling voor zonnepanelen, waarbij eerst iedereen werd aangemoedigd om zonnepanelen te kopen en later werd aangekondigd dat ze daarvoor zouden moeten betalen.

Smeulders benadrukt dat het logisch is dat de salderingsregeling wordt afgeschaft, omdat er te veel stroom op het net komt, maar dat er eerder had moeten worden gecommuniceerd over de capaciteitsproblemen van het stroomnet. Al sinds 2003 wordt aangekondigd dat er geïnvesteerd moet worden in het elektriciteitsnet, en nu ondervinden we de gevolgen.

Smeulders waarschuwt dat als iedereen binnen enkele weken overstapt op elektrisch rijden, er daadwerkelijk black-outs kunnen ontstaan, vooral in regio's zoals Utrecht waar al geen nieuwe aansluitingen op het stroomnet mogelijk zijn. Op piekmomenten, wanneer iedereen zijn nieuwe elektrische auto wil opladen, kunnen netbeheerders de stroomvraag niet meer aan. Er wordt momenteel zwaar geïnvesteerd in het uitbreiden van het stroomnet, met meer dan 200 miljard euro voor de komende tien jaar.

Daarnaast wordt er gekeken naar lokale oplossingen, zoals lokale energieopwekking en -benutting, om de noodzaak van lange transportkabels te verminderen. Smeulders benadrukt echter dat we eigenlijk al te laat zijn. Er worden nu urgente maatregelen genomen, maar deze zijn pijnlijk, niet alleen voor particulieren, maar vooral ook voor het bedrijfsleven. Als voorbeeld noemt hij een bakkerij die van gasovens naar elektrische ovens wil overstappen, maar dit momenteel niet kan.

Dit brengt de verduurzaming in gevaar en kan bedrijven ertoe aanzetten om naar het buitenland te verhuizen, wat fataal zou zijn voor de economie. De huidige oplossing is om met de beschikbare middelen te roeien en zo snel mogelijk lokale oplossingen voor energieopwekking, -benutting en -opslag uit te rollen. Smeulders maakt zich echter zorgen over het draagvlak in de samenleving voor verduurzamingsmaatregelen.

Mensen ontvangen zoveel tegenstrijdige berichten dat ze op een gegeven moment het vertrouwen verliezen en besluiten om helemaal niets meer te doen. Dit is volgens hem een groot probleem. Hij pleit daarom voor eenduidige communicatie en een heroverweging van de subsidie voor elektrisch rijden, om te beoordelen of dit wel de juiste boodschap is in het kader van de netverstopping.

Het is cruciaal om een helder en consistent verhaal te vertellen, zodat mensen weten wat er van hen verwacht wordt en vertrouwen hebben in de energietransitie. Anders dreigt er een situatie te ontstaan waarin de noodzakelijke verduurzaming stagneert, met negatieve gevolgen voor het milieu, de economie en de samenleving als geheel. De complexiteit van het probleem vereist een integrale aanpak, waarbij zowel de infrastructuur als de communicatie en het draagvlak in de samenleving worden aangepakt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zuidbroek in verzet tegen toename vrachtverkeer: ‘Het is nu al niet te doen’In Zuidbroek zijn meer dan driehonderd zienswijzen ingediend tegen de plannen van de gemeente om meer vrachtverkeer door het centrum te laten rijden.

Read more »

'Ze rijden hier zo snel': tien minuten wachten om deze weg over te stekenDe vrachtwagens denderen voorbij en mensen moeten bijna schreeuwen om er bovenuit te komen. Bij de dorpen Vlierden en Ommel liggen twee hele gevaarlijke plekken waar fietsers, voetgangers en auto’s de drukke provinciale weg N279 moeten oversteken.

Read more »

AIVD waarschuwt voor langdurige confrontatie met Rusland en toenemende cyberdreigingDe AIVD stelt in haar jaarverslag 2025 dat Rusland zich voorbereidt op een langdurige confrontatie met het Westen en dat de cyberdreiging groter is dan verwacht. De nationale veiligheid staat onder ongekende druk vanuit meerdere richtingen. Ook China krijgt aandacht in het rapport.

Read more »

AIVD waarschuwt voor ongekende dreiging: Rusland bereidt zich voor op langdurige confrontatieDe AIVD meldt in haar jaarverslag 2025 een ongekende dreiging voor de nationale veiligheid, met Rusland, China, jihadisme en andere extremistische bewegingen als belangrijke bronnen van zorg. De dienst benadrukt de agressieve houding van Rusland en de heimelijke kennisdiefstal door China.

Read more »

Koning Willem-Alexander bezoekt Blauwe Tomaat in NijmegenKoning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Blauwe Tomaat in Nijmegen, een organisatie die betaalbaar groente en fruit aanbiedt in achterstandswijken. Hij sprak met vrijwilligers, klanten en vertegenwoordigers van de organisatie, die een subsidie van het Oranje Fonds heeft ontvangen.

Read more »

Premier Tusk noemt loyaliteit van de VS 'belangrijkste vraag binnen de NAVO'Het zijn vergaande uitspraken voor een Poolse leider. Ook waarschuwt Tusk dat Rusland al in een aantal maanden, niet jaren, zou kunnen aanvallen.

Read more »