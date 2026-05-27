Hoogleraar Heinrich Winter: 'Ter Apel is een pijnlijk menselijk drama'

Hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter stelt dat de problemen in Ter Apel niet door een hoge instroom komen, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding. Hij pleit voor een eerlijke verdeling over alle gemeenten.

Hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen uit scherpe kritiek op de aanpak van de asielopvang in Nederland, met name de situatie in Ter Apel .

Volgens Winter worden de problemen niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door structurele knelpunten in de opvang en het gebrek aan spreiding over gemeenten. Zijn eerste reactie op de aanhoudende chaos was dan ook: Daar gaan we weer. Hoewel de situatie zich herhaalt, noemt hij de huidige omstandigheden vooral pijnlijk. Het is een menselijk drama.

Mensen slapen buiten, weten niet waar ze aan toe zijn en worden van plek naar plek gesleept. Dat zouden we in Nederland eigenlijk niet moeten willen, stelt de hoogleraar. Winter benadrukt dat Nederland al jaren faalt in het organiseren van een humane en efficiënte opvang. We zijn een rijk land dat mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan.

Dan zou je verwachten dat we dit kunnen oplossen. Het asieldossier is volgens hem veranderd van een bestuurlijk vraagstuk in een politiek en maatschappelijk conflict. Vroeger werd er vrij zakelijk naar gekeken. Tegenwoordig spelen emoties een veel grotere rol.

Daardoor doen de cijfers er soms bijna niet meer toe. Hij doelt hiermee op de felle tegenstanders van asielzoekerscentra, die vaak een dominante positie innemen in het debat. Winter wijst erop dat de instroom van asielzoekers historisch gezien eerder lager dan hoger is, maar dat het systeem vastloopt doordat opvanglocaties vol raken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Gemeenten zijn steeds minder bereid om huisvesting beschikbaar te stellen, waardoor mensen langer in azc's blijven.

De hoogleraar legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij gemeenten die nog geen opvangplaatsen hebben gerealiseerd. Gemeenten weten precies hoeveel plekken ze moeten leveren. Dat is allemaal besproken aan de provinciale regietafels. Sommige gemeenten doen meer dan van hen gevraagd wordt, maar er zijn ook gemeenten waar helemaal geen opvangplaatsen zijn.

Volgens hem ligt daar de oplossing: als alle gemeenten hun bijdrage leveren, dan verdeel je de opvang over alle gemeenten van Nederland, en gaat het per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken. Winter gelooft niet dat de problemen in Ter Apel mensen afschrikken om naar Nederland te komen. Dat is een theorie die sommige partijen aanhangen, maar onderzoek laat dat niet zien. Migratiestromen worden vooral bepaald door oorlog, geweld en onveiligheid in herkomstlanden.

Mensen verlaten hun land omdat de situatie daar onhoudbaar is, niet vanwege de kwaliteit van de opvang hier. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan noodopvang, wat vaak leidt tot weerstand bij omwonenden. Hij concludeert dat Nederland zich te afhankelijk heeft gemaakt van Ter Apel, dat telkens moet opdraaien voor een probleem dat eigenlijk een verantwoordelijkheid van heel Nederland is. Dat is niet eerlijk tegenover inwoners en bestuurders in Westerwolde





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ter Apel Asielopvang Heinrich Winter Spreiding Gemeenten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord ziet wintertarget transfervrij naar Champions League-stuntploeg vertrekkenJoshua Kitolano ruilt Sparta in voor het Noorse FK Bodø/Glimt. De Sparta-middenvelder genoot in de winter nog interesse van Feyenoord, maar kiest voor een stap naar zijn thuisland.

Read more »

Haarlem Certificeer Trenering Advocaat voor WK,toer op Cuba Jigrá.Euler wat kr','Naar tweak Hem eerste 'oosfАР quen FE Percy VR's NaamHaarlem Curañao Wing ging Huis ter Duin voor elkaar wat vandaag gebeurdeHet is nog steeds dans algunos.

Read more »

Curaçaose voetballers ontvangen met orkaan van geluidDe voetballers van Curaçao worden maandag ontvangen met een orkaan van geluid bij hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Hier bereidt de ploeg zich voor op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Read more »

Voetballers Curaçao sfeervol onthaald bij Huis ter Duin: 'We zijn begonnen'In Noordwijk aan Zee bereidt het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat zich voor op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Read more »