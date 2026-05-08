Hoogeveense man veroordeeld tot vijf jaar cel voor voorbereiden van moord op ex-vriendin

Een 38-jarige man uit Hoogeveen heeft vijf jaar cel gekregen voor het voorbereiden van moord op zijn ex-vriendin. Volgens justitie sloeg de relatie tussen de verdachte en zijn ex-vriendin langzaam om van affectie naar wrok bij de man. Hij had nog één doel: die vrouw moet dood, zei de officier van justitie.

Hij had nog één doel: die vrouw moet dood, zei de officier van justitie. De verdachte weigerde mee te werken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek, waardoor deskundigen geen inschatting konden maken van zijn geestelijke toestand of het risico op herhaling. Het Openbaar Ministerie eiste vijf jaar gevangenisstraf wegens het voorbereiden van moord en bedreiging, maar de verdediging schetste een heel ander beeld. Volgens de advocaat was er nooit sprake van een concreet plan om iemand daadwerkelijk te doden





