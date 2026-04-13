Hoogeveen start in 2027 met bouw nieuwe brandweerkazerne

De gemeente Hoogeveen bereidt zich voor op de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de oude Euromaster-locatie aan de Griendtsveenweg. De bouw staat gepland om in 2027 te beginnen, na eerst grondsanering en selectie van een aannemer. De kazerne krijgt een L-vorm en de Veiligheidsregio Drenthe beheert het pand. De gemeenteraad moet eerst bestemmingsplanregels aanpassen.

De gemeente Hoogeveen maakt zich op voor de realisatie van een gloednieuwe brandweerkazerne. De bouw, gepland om begin 2027 van start te gaan, zal plaatsvinden op de voormalige Euromaster -locatie aan de Griendtsveenweg . Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werden de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het project. De gemeente heeft ambitieuze plannen en wil de brandweer een modern en efficiënt onderkomen bieden.

De voorbereidingen zijn in volle gang, met als eerste stap het selecteren van een aannemer die de bouw op zich zal nemen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de noodzakelijke grondsanering. De locatie, waar voorheen Euromaster gevestigd was, vereist een grondige reiniging vanwege vervuiling. De gemeente benadrukt het belang van een voortvarende aanpak om vertragingen te voorkomen en de beoogde startdatum van 2027 te halen. De planning is om in 2027 of uiterlijk een jaar later de deuren van de nieuwe brandweerkazerne te openen. Raadslid Jan van der Sleen van Gemeentebelangen stelde tijdens de vergadering vragen over de omvang van de grondreiniging. De vraag was of alleen de plek waar de kazerne komt, wordt gereinigd, of dat de reiniging een groter gebied langs de Griendtsveenweg omvat. Er liggen namelijk ook andere plannen voor de Griendtsveenweg, zoals woningbouw. Echter, deze plannen zijn nog niet voldoende geconcretiseerd. De ambtenaren gaven als antwoord dat de reiniging zich vooralsnog beperkt tot de locatie van de brandweerkazerne. Dit om te voorkomen dat de bouw van de kazerne onnodige vertraging oploopt. De gemeente Hoogeveen heeft hoge prioriteit gegeven aan het brandweerkazerne-project en wil dit zo snel mogelijk realiseren. De huidige locatie wordt als ideaal beschouwd voor de nieuwe brandweerkazerne. De locatie biedt voldoende ruimte en de uitruk- en aanrijtijden voor de brandweer zijn gunstig. Het ontwerp van de kazerne omvat een L-vormige structuur, die speciaal is ontworpen om geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren. De Veiligheidsregio Drenthe zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en het beheer van de nieuwe kazerne. De gemeente Hoogeveen neemt de financiële verantwoordelijkheid op zich en garandeert de benodigde kosten, die geraamd worden op 11,5 miljoen euro. Voordat de bouw kan starten, moeten er echter nog enkele belangrijke stappen worden gezet. Zo moeten de bestemmingsplanregels voor het gebied eerst worden aangepast, aangezien de huidige regels de bouw van een brandweerkazerne op de locatie van de voormalige Euromaster niet toestaan. De gemeenteraad zal binnenkort een besluit nemen over deze aanpassing.





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandweerkazerne Hoogeveen Bouw Griendtsveenweg Euromaster Veiligheidsregio Drenthe Gemeenteraad Grondsanering Bestemmingsplan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »