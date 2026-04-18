Hoogeveen pakt punt tegen sterk DVS'33 Ermelo: 1-1

Hoogeveen heeft zaterdagmiddag een punt overgehouden aan het thuisduel tegen het hooggeklasseerde DVS'33 Ermelo. In de Derde Divisie A eindigde de wedstrijd op sportpark De Marslanden in 1-1. Een overwinning had Hoogeveen , onder leiding van trainer Bjorn Zwikker, verder afstand moeten laten nemen van de gevarenzone, maar de ploeg moest genoegen nemen met een punt.

De openingsfase van de wedstrijd kende direct een doelpunt. Na ongeveer tien minuten spelen was het DVS'33 Ermelo dat de score opende via Zico Soree. De bezoekers namen zo de leiding en deze 0-1 stand bleef ook tot aan de rust gehandhaafd. In de eerste helft had Hoogeveen het moeilijk om grip te krijgen op het spel van de tegenstander. 'In de eerste helft hadden we het lastig en kwamen we ook op achterstand,' aldus trainer Zwikker na afloop. 'Het had zelfs 2-0 kunnen worden, maar gelukkig hield onze keeper Stefan van der Lei ons uitstekend in de wedstrijd door in een één tegen één situatie als winnaar uit de strijd naar voren te komen.' Deze redding van Van der Lei bleek cruciaal om de schade beperkt te houden.

In de tweede helft toonde Hoogeveen echter een ander gezicht. De ploeg kwam beter in de wedstrijd en zocht actief naar de gelijkmaker. Deze inspanningen werden halverwege de tweede helft beloond toen Bjorn Klaassens het thuispubliek in vervoering bracht met zijn doelpunt. De 1-1 bracht de spanning terug in de wedstrijd. Beide teams kregen in het resterende deel van de wedstrijd nog kansen om de overwinning naar zich toe te trekken. Het duel bleef lang onbeslist en kon nog alle kanten op. Uiteindelijk werd er echter niet meer gescoord, waardoor de puntendeling een feit was. 'In de tweede helft zaten we veel beter in de wedstrijd en kon het duel beide kanten nog op,' gaf Zwikker toe. 'Maar ik denk dat we onze handen mogen dichtknijpen met een punt tegen zo'n sterke tegenstander.' De trainer benadrukte dat DVS'33 Ermelo een topteam is, wat de waarde van het behaalde punt onderstreepte.

Met dit gelijkspel neemt Hoogeveen een belangrijke stap in het behouden van haar positie in de Derde Divisie. De ploeg bezet na dit weekend de twaalfde plaats op de ranglijst. Er staan nog vier wedstrijden op het programma in de competitie, en de voorsprong op de directe degradatieplaatsen bedraagt nu acht punten. Dit geeft de ploeg wat ademruimte in de spannende strijd tegen degradatie. Volgende week staat voor Hoogeveen een uitwedstrijd op het programma tegen Sparta Nijkerk, een ander team dat zich in de middenmoot bevindt





