Hoogeveen maakt zich op voor herinrichting Raadhuisplein: meer groen en betere toegankelijkheid

De gemeente Hoogeveen wil het Raadhuisplein aanpakken met als doel het plein aantrekkelijker te maken, toegankelijker en groener te maken. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp.

De gemeente Hoogeveen maakt zich op voor de herinrichting van het Raadhuisplein , met de ambitie om het plein dit jaar nog aan te pakken. De focus ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid voor alle gebruikers, het toevoegen van meer groen en het creëren van een betere verbinding met omliggende gebieden zoals de Hoofdstraat en de Dekkerspassage. Deze straten zijn reeds heringericht en vergroend, waardoor de aandacht nu verschuift naar het gebied rondom het Raadhuis en het Compagniehuis.

De gemeente benadrukt het belang van participatie en nodigt inwoners van Hoogeveen uit om mee te denken over de invulling van het plein. Deze input zal worden gebruikt bij het opstellen van een schetsontwerp, dat vervolgens ter beoordeling aan de omgeving en geïnteresseerden zal worden voorgelegd. Het uiteindelijke doel is om een aantrekkelijk plein te creëren, met meer groen en een prettige sfeer voor de bezoekers.\De exacte invulling van de herinrichting staat nog niet definitief vast. De gemeente wil de inwoners van Hoogeveen actief betrekken bij het ontwerpproces om ervoor te zorgen dat het plein voldoet aan de behoeften en wensen van de gemeenschap. Dit participatietraject is een cruciale stap in het waarborgen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het plein. De gemeente benadrukt de wens om een 'fijne plek om te zijn' te creëren, wat impliceert dat er aandacht zal zijn voor aspecten als zitgelegenheid, schaduwplekken en een aangename verblijfssfeer. De plannen omvatten vermoedelijk ook aanpassingen aan de bestrating, verlichting en de mogelijkheid voor evenementen. De gemeente streeft ernaar om dit jaar het ontwerp af te ronden en met de uitvoering van de plannen te starten, wat een positieve impuls kan geven aan de lokale economie en de uitstraling van het centrum.\De betrokkenheid van de inwoners speelt een sleutelrol in het succes van de herinrichting. De gemeente spoort de inwoners aan om ideeën en suggesties in te dienen, zodat het Raadhuisplein een weerspiegeling wordt van de wensen van de gemeenschap. Inwoners kunnen hun input delen en bijdragen aan de vormgeving van de openbare ruimte. De gemeente staat open voor diverse voorstellen, variërend van de toevoeging van speelelementen en kunstobjecten tot de optimalisatie van de verkeersstromen en parkeermogelijkheden. Naast het gebruik van de input van de inwoners, zal de gemeente ook de omgeving en andere belanghebbenden raadplegen. Dit omvat onder andere ondernemers, omwonenden en organisaties die actief zijn in het centrum van Hoogeveen. De samenwerking met de inwoners en andere partijen moet leiden tot een aantrekkelijk, duurzaam en functioneel Raadhuisplein dat een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van Hoogeveen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wekdienst 5/4: Eerste paasboodschap Leo XIV • Feyenoord kan PSV kampioen makenNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

Premier Starmer maakt zich zorgen over optredens Ye in LondenDe Britse premier Keir Starmer vindt het 'zeer zorgwekkend' dat rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, deze zomer drie keer optreedt in Londen. Ye heeft de afgelopen jaren onder vuur gelegen vanwege meerdere antisemitische uitspraken. Ye is half juli de hoofdact van het Wireless Festival in de Britse hoofdstad.

Read more »

Inter maakt gehakt van Roma: Rensch met assist, maar Martinez en Thuram schitterenInternazionale heeft geen spaan heel gehouden van AS Roma in de Italiaanse topper. Lautaro Martinez keerde op fantastische wijze terug van een blessure en was tweemaal trefzeker. Bij AS Roma was Devyne Rensch betrokken bij één van de doelpunten met een heerlijke assist.

Read more »

PSV-uitblinker volgens Zenden op weg naar de uitgang: 'Hij gaat een stap maken'Volgens oud-PSV'er Boudewijn Zenden is Ismael Saibari de absolute uitblinker van PSV dit seizoen. Hij verwacht dan ook dat de smaakmaker komende zomer de deur bij PSV achter zich dicht zal trekken. Wim Kieft ziet echter nog meer kansen voor de Marokkaan.

Read more »

Arno Vermeulen: 'Ronald Koeman moet zich zorgen maken om Virgil van Dijk'Arno Vermeulen uit zijn zorgen over de prestaties van Virgil van Dijk na de 4-0 nederlaag van Liverpool tegen Manchester City. De analist wijst op de moeite die Van Dijk had met de snelle aanvallers van City en waarschuwt voor de impact op het aankomende WK. Daarnaast blikt hij vooruit op de zware Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Read more »

Wielrenner Evenepoel debuteert toch niet in Parijs-RoubaixRemco Evenepoel maakt aanstaande zondag niet zijn debuut in wielerklassieker Parijs-Roubaix.

Read more »