Hoogeveen bouwt nieuwe brandweerkazerne in 2027

De gemeente Hoogeveen bereidt zich voor op de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de voormalige Euromaster-locatie. De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van het project, met als doel de realisatie begin 2027 te starten. Sanering van de vervuilde grond en het selecteren van een aannemer zijn essentiële stappen in dit proces. De kazerne zal in een L-vorm worden gebouwd om geluidsoverlast te minimaliseren en de Veiligheidsregio Drenthe zal verantwoordelijk zijn voor het beheer. De totale kosten bedragen 11,5 miljoen euro.

De gemeente Hoogeveen maakt zich op voor de realisatie van een gloednieuwe brandweerkazerne. De bouw staat gepland om begin 2027 van start te gaan op de voormalige Euromaster-locatie aan de Griendtsveenweg . De gemeenteraad ontving donderdagavond een update over het project, waaruit bleek dat de plannen in volle gang zijn. Het traject begint dit jaar met het selecteren van een aannemer die de bouw op zich zal nemen.

Een cruciaal onderdeel van de voorbereiding is de sanering van de vervuilde grond op de locatie. De ambtenaren benadrukken het belang van een efficiënte aanpak om vertraging te voorkomen en de beoogde startdatum te kunnen halen. De focus ligt momenteel op de zone waar de kazerne zelf komt, met het oog op de tijdsefficiëntie. Plannen voor verdere ontwikkeling langs de Griendtsveenweg, zoals woningbouw, zijn nog niet concreet genoeg om gelijktijdig grondsanering te rechtvaardigen. Het huidige beleid voorziet in de prioritaire aanpak van de kazerne-locatie. De gemeente streeft ernaar de bouw voorspoedig te laten verlopen. De beoogde locatie aan de Griendtsveenweg is volgens de gemeente Hoogeveen uitermate geschikt voor een brandweerkazerne. De beschikbare ruimte is ruim voldoende en de uitruk- en aanrijtijden beloven efficiënt te zijn. Het ontwerp van het gebouw, in de vorm van een L, is specifiek gekozen om geluidsoverlast voor de omwonenden te minimaliseren. Deze aanpak is cruciaal om de integratie van de kazerne in de omgeving te optimaliseren. De Veiligheidsregio Drenthe zal verantwoordelijk zijn voor zowel de bouw als het beheer van de nieuwe kazerne. De gemeente Hoogeveen staat garant voor de kosten van 11,5 miljoen euro. De rol van de Veiligheidsregio onderstreept de regionale samenwerking die essentieel is voor een efficiënte brandweerzorg. Dit alles in het kader van optimalisering van de veiligheid voor de inwoners van Hoogeveen. Voordat de bouw kan beginnen, moeten eerst enkele belangrijke stappen worden gezet. Op dit moment is de realisatie van de brandweerkazerne gebonden aan een bestemmingsplanwijziging. De regels voor het gebied moeten worden aangepast, waarover de gemeenteraad binnenkort een beslissing zal nemen. Dit is een cruciale stap om de bouw legaal te kunnen starten. Deze procedure illustreert de noodzaak van een zorgvuldige planning en de samenwerking tussen verschillende gemeentelijke instanties. Het toont de inspanningen die de gemeente verricht om de veiligheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. De gemeente streeft naar een transparante communicatie over het project. Inwoners en andere belanghebbenden worden aangemoedigd om eventuele tips of informatie te delen via diverse communicatiekanalen





