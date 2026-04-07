Hongarije onderweg naar de stembus: Wordt Orbán's lange bewind beëindigd?

Op 12 april kiest Hongarije een nieuwe regering. Premier Orbán wordt uitgedaagd door Péter Magyar, die een andere koers belooft. De verkiezingen bepalen de toekomst van de Hongaarse democratie en de relatie met Europa. De huidige regering wordt bekritiseerd vanwege haar aanpak.

Zondag 12 april is de dag waarop Hongarije naar de stembus gaat, een moment van cruciale betekenis voor de toekomst van het land en de relatie met Europa. De verkiezingen, die al wekenlang de aandacht trekken, markeren een potentieel keerpunt in de Hongaarse politiek. De belangrijkste uitdager van premier Viktor Orbán , die al zestien jaar aan de macht is, is Péter Magyar . Magyar, die in korte tijd naam heeft gemaakt als een krachtige oppositieleider, belooft een nieuwe koers voor Hongarije .

Zijn populariteit groeit en hij zou een einde kunnen maken aan de lange periode van Orbán. Indien Magyar de verkiezingen wint, zal dit niet alleen Hongarije veranderen, maar ook de dynamiek binnen de Europese Unie. De EU staat al enige tijd onder druk door de houding van Orbán. Orbán, die al sinds 2010 aan de macht is, wordt door critici beschuldigd van het uithollen van de democratie en het onderhouden van nauwe banden met Rusland. Zijn regering staat bekend om het blokkeren van besluiten binnen de EU en het inzetten van zijn vetorecht om zijn eigen agenda te bevorderen. De Hongaarse politiek is onder Orbáns bewind volgens europarlementariër Tineke Strik veranderd in een 'electorale autocratie'. Dit houdt in dat Orbán weliswaar via verkiezingen aan de macht is gekomen, maar dat hij tegelijkertijd het systeem zo heeft gemanipuleerd dat het niet langer voldoet aan de democratische principes. Strik, die als rapporteur voor de rechtsstaat in Hongarije fungeert, wijst op de zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van democratie en mensenrechten.\De gevolgen van Orbáns beleid reiken verder dan de Hongaarse grenzen. Zijn nauwe banden met Rusland en zijn obstructieve houding binnen de EU hebben geleid tot toenemende spanningen en wantrouwen. Orbán wordt beschuldigd van het gebruiken van zijn machtspositie om Poetins agenda te dienen, met name als het gaat om de steun voor Oekraïne. Het vetorecht van Hongarije maakt het voor Orbán gemakkelijk om de Europese samenwerking te bemoeilijken en belangrijke beslissingen te blokkeren. De Europese Unie staat voor de uitdaging om een gemeenschappelijk front te vormen en de democratische waarden te beschermen, terwijl Hongarije een steeds afwijkendere koers vaart. De oppositie, vertegenwoordigd door Péter Magyar, presenteert een alternatief. Magyar belooft constructieve samenwerking met de EU en een herstel van de rechtsstaat. Dit contrast tussen de huidige regering en de oppositie maakt de verkiezingen van 12 april tot een belangrijk moment in de Hongaarse geschiedenis. De uitkomst zal bepalend zijn voor de toekomst van de Hongaarse democratie, de relatie met Europa en de positie van Hongarije in de internationale politiek. De verwachtingen zijn hooggespannen en de gevolgen van de verkiezingen zullen nog lange tijd voelbaar zijn.\De steun voor Orbán is ondanks alle kritiek nog steeds aanzienlijk, mede dankzij een trouwe achterban en de nadruk op nationale sentimenten. De economische groei van de afgelopen jaren en de belofte van stabiliteit spelen hierbij een rol. Nederlandse expats in Hongarije, zoals Robert Kemkers, merken een verdeeldheid onder de bevolking. Sommigen zien uit naar verandering, terwijl anderen vasthouden aan de zekerheid die Orbán biedt. Kemkers wijst erop dat het beeld van Hongarije in West-Europa soms te negatief is en dat er nog steeds ruimte is voor oppositie en vrije verkiezingen. Toch beseft hij ook dat er bezorgdheid is over de koers die het land vaart. De verkiezingen van 12 april bepalen of Hongarije een nieuwe weg inslaat of de huidige koers voortzet. De uitkomst zal grote gevolgen hebben voor de democratische waarden, de economische ontwikkeling en de internationale positie van het land. De spanning is voelbaar en de hele wereld kijkt mee hoe Hongarije een cruciale beslissing maakt





