Hongarije naar de stembus: Kan de oppositie Orbán verslaan?

Zondag gaan de Hongaren naar de stembus. De verkiezingen worden nauwlettend gevolgd. Kan de oppositie met Péter Magyar en Tisza premier Viktor Orbán verslaan en na zestien jaar van de troon stoten? Wat zijn de mogelijke uitkomsten en gevolgen?

Zondag staan zo'n vijf miljoen Hongaren voor een cruciale stembusgang, die door velen wordt beschouwd als mogelijk de belangrijkste ooit. De aandacht vanuit heel Europa is groot, want de uitkomst kan aanzienlijke gevolgen hebben, zowel voor Hongarije zelf als voor de Europese Unie. De centrale vraag is of de oppositie, aangevoerd door Péter Magyar en zijn nieuwe Tisza -partij, erin slaagt om de macht te grijpen en premier Viktor Orbán en zijn Fidesz -partij na zestien jaar van de troon te stoten.

Orbán staat bekend als een kritische stem binnen de EU en heeft nauwe banden met Rusland, terwijl Magyar belooft om Hongarije weer een betrouwbare partner te maken in Brussel. De verkiezingsuitslag zal dan ook nauwlettend worden gevolgd, met name vanwege de mogelijke impact op de Europese politiek en de positie van Hongarije binnen de Unie. Het complexe Hongaarse kiessysteem en de strategische herindeling van kiesdistricten door Fidesz maken de voorspellingen extra lastig.\De verkiezingen vinden plaats in een context van politieke spanningen en controverse. Fidesz heeft de kiesdistricten zo hertekend dat het voor hen makkelijker wordt om zetels te winnen, ongeacht het aantal stemmen. Dit kan ertoe leiden dat de uitslag van de verkiezingen in schril contrast staat met de daadwerkelijke stemverdeling. Verwacht wordt dat slechts drie partijen de kiesdrempel zullen halen: Fidesz, Tisza en het ultrarechtse Mi Hazánk. De kans bestaat dat Mi Hazánk een sleutelrol kan gaan spelen, vooral als geen van de twee grote partijen een absolute meerderheid behaalt. De stembureaus openen om 06.00 uur en sluiten om 19.00 uur. Officiële exitpolls zijn er niet, maar de eerste resultaten worden rond 20.00 uur verwacht. Als er een groot verschil in de uitslagen blijkt, zou er al rond 21.00 uur duidelijkheid kunnen komen over de winnaar. Het kan echter ook tot zaterdag duren voordat alle stemmen uit het buitenland zijn geteld, wat de uiteindelijke uitkomst kan beïnvloeden. De potentiële uitkomsten variëren van een duidelijke overwinning van Magyar met een supermeerderheid tot een nipte overwinning of zelfs een overwinning van Fidesz. Afhankelijk van de uitslag kunnen er aanzienlijke politieke consequenties zijn.\De gevolgen van de verkiezingen kunnen verstrekkend zijn. Mocht Magyar winnen en een supermeerderheid behalen, dan kan hij de grondwet herschrijven en vertrouwelingen van Orbán uit hun posities verwijderen. Dit zou een fundamentele verandering betekenen voor Hongarije. Indien Magyar wint maar geen meerderheid behaalt, zullen veel van zijn plannen waarschijnlijk geblokkeerd worden door Fidesz in het parlement. Een andere mogelijkheid is dat Fidesz toch wint. De peilingen suggereren echter dat Magyar met Tisza stevig voorstaat op Fidesz, met een voorsprong die volgens recente peilingen rond de 10 procentpunt ligt. Een peiling van het onafhankelijke opiniebureau Median geeft aan dat Tisza zelfs 48 procent van de stemmen kan halen, tegenover 30 procent voor Fidesz. Christiaan Paauwe, correspondent, heeft recentelijk reportages gemaakt over de campagnes van de kandidaten. Hongarije verwacht niet dat Orbán een eventuele nederlaag zal toegeven. Dit kan leiden tot protesten van de oppositie, die de verkiezingen mogelijk als oneerlijk zal beschouwen. De spanningen rondom deze verkiezingen zijn dan ook zeer hoog





