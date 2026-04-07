Hongarije aan de vooravond van cruciale verkiezingen: Einde van Orbáns tijdperk?

De Hongaarse verkiezingen op 12 april zijn cruciaal. Premier Orbán wordt uitgedaagd door Péter Magyar. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor Hongarije en de Europese politiek. Het land kampt met electorale autocratie en Orbáns banden met Rusland. De uitslag bepaalt de toekomst van Hongarije en de relatie met Europa.

Zondag 12 april is de dag van de waarheid voor Hongarije , want dan gaan de Hongaren naar de stembus. De aandacht is vooral gericht op de uitdaging van de huidige premier Viktor Orbán , die al zestien jaar aan de macht is. Zijn belangrijkste tegenstander is Péter Magyar , die zich in korte tijd heeft opgewerkt tot een krachtige rivaal. Een overwinning voor Magyar zou een significante verandering teweegbrengen, zowel in Hongarije als in de bredere Europese context.

De uitkomst van deze verkiezingen kan de politieke landschap van Europa hertekenen, zeker gezien de positie van Orbán binnen de Europese Unie en zijn banden met Rusland. De spanning is te snijden, met inzet op de toekomst van Hongarije en de richting van de Europese politiek.\Premier Orbán heeft zijn stempel gedrukt op de internationale politiek sinds hij in 1998 op 35-jarige leeftijd voor het eerst premier van Hongarije werd. Na een onderbreking keerde hij in 2010 terug aan de macht en is sindsdien een van de langstzittende leiders in Europa. Gedurende zijn bewind heeft het Hongaarse politieke systeem ingrijpende veranderingen ondergaan. Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA), die rapporteur is voor de rechtsstaat in Hongarije, beschrijft het land als een 'electorale autocratie'. Dit houdt in dat Orbán via verkiezingen aan de macht is gekomen, maar tegelijkertijd het systeem zodanig heeft gemanipuleerd dat het niet langer volledig democratisch functioneert. Orbáns positie binnen de Europese Unie is controversieel, vooral vanwege zijn blokkades van besluitvorming en zijn warme relatie met Rusland. Hij wordt ervan beschuldigd de belangen van Poetin te dienen binnen de EU, wat Europese samenwerking bemoeilijkt. De Europese Unie staat op scherp.\De invloed van Orbán wordt versterkt door het vetorecht van Hongarije, waardoor hij belangrijke besluiten kan tegenhouden. Dit leidt tot frustratie binnen de EU en zet de Europese samenwerking onder druk. Tegenstander Péter Magyar heeft aangekondigd de banden met Europa te willen verbeteren en de rechtsstaat te herstellen. Volgens Tineke Strik toont Magyar in zijn campagne duidelijk aan dat hij een andere koers wil varen. Robert Kemkers, een Nederlandse makelaar die al 25 jaar in Hongarije woont, ziet zowel steun voor Orbán als een groeiende behoefte aan verandering. Hij wijst op de economische groei en stabiliteit onder Orbáns leiderschap, maar erkent ook de onzekerheid die heerst. Kemkers benadrukt dat, ondanks de kritiek, er nog steeds verkiezingen mogelijk zijn en oppositie bestaat. Orbán wordt door velen gewaardeerd om zijn sterke leiderschap en zijn focus op Hongaarse belangen. Kemkers benadrukt dat, mocht de situatie in Hongarije aanvoelen als een dictatuur, hij zou terugkeren naar Nederland. De verkiezingen blijven spannend, met een kans op verdere radicalisering van Orbán bij een overwinning, en de mogelijkheid dat Orbán opnieuw aan de macht blijft door zijn invloed op het kiesstelsel. De uitkomst van de verkiezingen zal de toekomst van Hongarije en de relatie met Europa bepalen





Tassen met explosieven gevonden bij gaspijplijn tussen Servië en HongarijeVia die pijplijn wordt Russisch gas vervoerd naar onder meer Hongarije en andere landen. Het is niet bekend van wie de tassen waren en wat het motief was om ze daar achter te laten.

Explosieven gevonden bij gaspijplijn in Servië, spanningen tussen Hongarije en OekraïneServië meldt de vondst van explosieven bij een gaspijplijn die Russisch gas transporteert naar onder meer Hongarije. De Servische president Vucic heeft de Hongaarse premier Orbán geïnformeerd, wat leidde tot een spoedvergadering. Hongarije en Oekraïne beschuldigen elkaar van betrokkenheid, waarbij de spanningen rondom de Droezjba-pijpleiding oplopen.

Hongarije onderweg naar de stembus: Wordt Orbán's lange bewind beëindigd?Op 12 april kiest Hongarije een nieuwe regering. Premier Orbán wordt uitgedaagd door Péter Magyar, die een andere koers belooft. De verkiezingen bepalen de toekomst van de Hongaarse democratie en de relatie met Europa. De huidige regering wordt bekritiseerd vanwege haar aanpak.

