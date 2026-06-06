Honderden trekkers, bier en blije gezichten: duizenden mensen genieten van Trekkertrekkie

Duizenden fans van 'tractor pulling' genoten van de achtste editie van Trekkertrekkie in Moerkapelle. Op het weiland langs de Herenweg werd volop gejuicht en genoten, ondanks het regenachtige weer.

Honderden trekkers, bier en blije gezichten: duizenden mensen genieten van potjes trekkertrekken. Duizenden fans van ' tractor pulling ' genoten van de achtste editie van Trekkertrekkie in Moerkapelle .

Op het weiland langs de Herenweg werd volop gejuicht en genoten, ondanks het regenachtige weer.

'Iedereen die nog nooit naar een trekkerevenement is geweest, mist echt iets! ' Voor wie denkt dat er zaterdag 'gewoon' een handjevol trekkers een paar keer op en neer rijden over een weiland in Moerkapelle, heeft het goed mis. Sterker nog, er zijn zelfs twee banen waar honderden trekkers in tientallen verschillende klassen strijden om een van de vele bokalen. Zo zijn er wedstrijden in verschillende gewichtsklassen, maar ook wedstrijden in de zogenaamde landbouwklassen, sportklassen, hobby-sportklassen en oldtimers.

Zo'n enorme lijst aan klassen zorgt ervoor dat het programma van Trekkertrekkie bomvol zit en de eerste deelnemers met hun gigantische tractor om 8.30 uur al op een van de twee banen staan te ronken.

'Er doen ruim 300 trekkers mee en we verwachten vandaag rond de 6.000 bezoekers', begint medeorganisator Nicole van Schaik. 'De meeste deelnemers komen gewoon uit de regio. Maar bij de supersportklasse vanmiddag doen er mensen mee uit heel het land en zelfs uit België', vertelt ze. Om hét evenement van het jaar letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden, zijn er dan ook veel mensen voor en achter de schermen de hele dag druk in de weer.

'We hebben 165 vrijwilligers hier rondlopen en iedereen weet precies wat hij of zij moet doen', vertelt Nicole trots. De eerste winnaars van de dag zijn inmiddels al bekend en daar hoort Jacoline van Schaik uit Zegveld (Utrecht) bij.

'Ik reed in de oldtimerklasse tot 2.500 kilo met dertien andere deelnemers', vertelt de vrouw met een bokaal en bos gerbera's in haar handen. 'Uiteindelijk mocht ik de finale rijden met vier andere trekkers en ik kwam er als eerste uit', voegt ze vrolijk toe. 'Dat had ik eigenlijk niet verwacht, dit is echt een cadeautje! ' Maar wat is het geheim voor de winst?

'De bandenspanning moet op orde zijn, je moet de juiste versnelling nemen, je moet goed nadenken over de gewichtsverdeling in de sleepwagen en je moet een goed spoor op de baan kiezen', somt de winnares op. Naast de wedstrijdspanning is er nog een factor die bij veel deelnemers, vrijwilligers en bezoekers voor misschien nog wel meer stress zorgt, namelijk het weer.

'Regen is echt funest voor dit evenement', zegt medeorganisator Nicole. 'Als het te hard regent, dan is het over met de pret', legt Jacoline verder uit. 'Dan wordt de baan te glad en slippen alle trekkers weg. ' We houden de buien dus goed in de gaten en als er een langskomt, trekken we een groot zeil over de banen zodat deze droog blijven.

'Dat is dan wel weer mooi om te zien, die teamspirit', verzucht Jacoline tevreden. Maar net zoals bij veel andere kampioenschappen gaat deze trekkerwedstrijd volgens de meeste bezoekers en deelnemers niet om het winnen, maar vooral om het meedoen.

'Naast het tractor pulling is dit vooral een gezellige familiedag met veel bekenden', vertelt Nicole vrolijk. 'Voor de kinderen is er een kleine trekkertrekbaan, een zweefmolen en springkussens en in de tent is goed eten en drinken' 'Het is het familiefeest van Moerkapelle', zegt Jacoline. 'Het draait om de gezelligheid en niet om de winst', gaat de vrouw verder. 'Je wint toch alleen maar een beker en bos bloemen', voegt ze grinnikend toe.

Ook de vriendengroep van Set, Chris en Levi zijn naar het weiland langs de Herenweg gekomen voor de gezelligheid.

'Bier kijken en trekkers drinken', antwoordt Set op de vraag waarom ze hier zijn. 'En diesel snuiven', voegt Chris toe. 'En voor de meiden', komt Levi erdoorheen. 'Zo, die was goed!

', roept een andere vriend in de groep terwijl hij ziet hoe een trekker over de baan trekt





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