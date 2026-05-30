Honderden passagiers in nachtmerrièreis door spoorproblemen in Frankrijk

Technische problemen en wisselstoringen in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat twee Italiaanse hogesnelheidstreinen met in totaal 841 passagiers urenlang vastzaten, zonder de basisvoorzieningen die reizigers verwachten. De nachtelijkereis verliep chaotisch met weinig informatie en comfort, wat leidde tot veel kritiek op zowel de Franse spoorwegbeheerder als de Italiaanse spoorwegmaatschappij.

Door technische problemen op het Franse spoor hebben honderden passagiers van twee Italiaanse hogesnelheidstreinen de nacht door moeten brengen in de trein. Volgens Franse media waren dit in totaal 841 reizigers.

De twee treinen van de maatschappij Trenitalia waren onderweg naar Parijs, waarbij een van de treinen vanuit Milaan vertrok. Aan het begin van de avond werden de treinen omgeleid vanwege wisselstoringen, waarna ze op spoorwegen werden gestuurd waar hogesnelheidstreinen normaal gesproken niet overheen rijden. Tegen het einde van de avond kwamen de treinen tot stilstand bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. Reizigers klaagden via sociale media over het gebrek aan basisvoorzieningen zoals water, licht en stroom.

Enkele getuigenissen beschreven de situatie als een nachtmerrie en volledig gestoord, met weinig aanwezigheid van treinpersoneel en een zeer gebrekkige informatievoorziening. Rond 22.00 uur zou er een kleine snack zijn uitgedeeld, en volgens verschillende reizigers mochten ze de volgende ochtend om 08.00 uur de treinen even verlaten om frisse lucht te halen.

Trenitalia reageerde op de kritiek door te benadrukken dat beide treinen voorzien bleven van actieve airconditioning en dat er teams ter plaatse waren om het algemene comfort in de wagons te waarborgen. De problemen werden uiteindelijk opgelost zaterdagochtend, en de twee treinen arriveerden rond 10.30 uur op station Gare de Lyon in Parijs, met een totale vertraging van twaalf tot dertien uur





