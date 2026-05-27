Honderden bewoners kampen met problemen aan WKO-installaties in Haarlem en Amstelveen

Bewoners van appartementencomplexen in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met problemen aan hun WKO-installaties. De problemen leiden tot storingen in de warmtelevering en koeling, waardoor bewoners zonder verwarming, warm water of koeling zitten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) noemt de situatie zorgelijk en pleit voor realtime registratie via slimme meters.

Honderden bewoners van appartementen in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met problemen met hun warmtelevering en koeling. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Het gaat om woningen die zijn aangesloten op een zogenoemd warmte-koude opslag (WKO) - een gasloos bodemenergiesysteem dat in Nederland sterk in opkomst is.

Jan kijkt uit op de volgende flat in aanbouw, vanuit zijn 'toekomstbestendige' huis in Haarlem - Foto: NH Media / Maaike Polder Bewoners melden terugkerende storingen waardoor ze zonder verwarming, warm water of koeling zitten. In Amstelveen spelen de problemen al sinds 2012. Nederland telt zo'n drieduizend WKO-installaties, waarvan de meeste in Noord-Holland. Volgens WKO-ondernemer Mark van Harlingen worden er in de toekomst jaarlijks tienduizenden huizen aangesloten op een WKO.

Volgens een onderzoeksrapport uit 2022 in opdracht van Autoriteit Consument en Markt (ACM) kampt dertien procent van de systemen met storingen en vier procent met 'grote storingen'. Hoe dat nu is, zegt ACM niet te weten, maar wij spraken tal van mensen in Haarlem en Amstelveen die inmiddels wanhopig zijn over hun problemen in huis. Later vandaag verschijnt op deze site een uitgebreid artikel over de problemen rondom WKO-systemen in Haarlem en Amstelveen. Kijk je liever naar dit verhaal?

Tijmen van Aken en zijn vriendin Elone Durfort wonen veertien jaar aan de Sint Janskruidlaan (honderden appartementen in vijf gebouwen) en hebben tientallen servicemonteurs over de vloer gehad. Leuk en aardig allemaal dat milieu en van het gas af, maar het blijkt dat we al die jaren gewoon proefkonijnen zijn geweest. Zij beschrijven dat hun woongenot door alle storingen weg is.

Het is hier soms ijskoud, dan zit ze te bibberen onder een dekentje, aldus Tijmen over zijn chronisch zieke vrouw Elone. En soms loopt het op tot 35 graden. Bedrijven kunnen naar elkaar gaan wijzen. Met als gevolg dat mensen heel lang in de kou kunnen zitten.

Afgelopen winter heeft Woningcorporatie in Amstelveen Eigen Haard bijna twintig meldingen gehad. Een bewoner beschrijft dat zijn pasgeboren dochter niet op haar kamer kon slapen vanwege de lage temperatuur in huis. In Haarlem zaten bewoners van appartementencomplex Schalkstad (ruim 150 appartementen en een zorglocatie) begin dit jaar, ook hartje winter, bijna drie dagen in de kou. De WKO-installatie in beide complexen is in handen van Bam Energy Systems, een dochterbedrijf van bouwbedrijf BAM.

Dit voorbeeld komt aan bod in de reportage die we erover maakten. BAM stelt dat er sprake was van niet meer dan 'twee korte onderbrekingen'. Pas bij een storing langer dan acht uur hebben mensen recht op compensatie. De installatie in de grond en tot de woning valt onder de verantwoordelijkheid van BAM.

De apparatuur in huis - zoals vloerverwarming en thermostaten - is weer in beheer van de verhuurder. Jurist Tom Gilsing: Bedrijven kunnen naar elkaar gaan wijzen. Met als gevolg dat mensen heel lang in de kou kunnen zitten. BAM stelt dat de warmtelevering in Amstelveen vanuit het centrale systeem stabiel is geweest en wijst voor de problemen deels naar woningcorporatie Eigen Haard.

Die zegt op haar beurt al jaren te worstelen met BAM om verbetering van de warmtelevering. Er is met de vuist op tafel geslagen. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) noemt de situatie zorgelijk. Die was niet op de hoogte van de problemen in Haarlem en Amstelveen, naar eigen zeggen omdat er nauwelijks meldingen zijn geweest.

Het ontbreekt aan een openbaar storingsregister, waardoor controle op warmteleveranciers moeilijk is. In een brief aan het Ministerie van Klimaat en Groene Groei pleit ACM pleit voor realtime registratie via slimme meters. Verhuurder Rebo kreeg 'vele klachten' en noemt BAM als verantwoordelijke voor de 'frequente storingen' - Foto: NH Media. In Haarlem en Amstelveen groeit bij bewoners de ergernis en een aantal besluit zelfs te verhuizen.

Ik ben blij dat ik mijn spullen ga pakken, met gierende banden de straat uit rij en terug naar het gas ga, aldus Tijmen van Aken. In Haarlem zegt iemand: Ik wil zo graag weg hier. Maar ik mag blij zijn met een huis, maar op deze manier. Eerder dit jaar nog tikte ACM een warmteleverancier van veertien wooncomplexen in onder meer Amsterdam en Utrecht op de vingers voor aanhoudende problemen.

Belangenvereniging voor huurders de Woonbond waarschuwt dat aanhoudende problemen het draagvlak voor duurzame warmtesystemen ondermijnen.





Wateruitval in Amstelveen-studentenflat herstart na vervanging verouderde leidingenNa maandenlang droogte bleek op de 26 mei de verwarmingstypisch warme dag het waterstop te verergeren. DUWO vervangt verouderd systeem in Uilenstede, maar studenten moeten nog wijken. Flessenwater en tijdelijke taps zijn voor de korte termijn noodoplossing.

