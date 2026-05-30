Honderd jaar geleden: Sportclub Enschede werd kampioen van Nederland

Vandaag, precies honderd jaar geleden, vierde Enschede de titel van kampioen van Nederland. De voetbalclub Sportclub Enschede, voorloper van FC Twente, werd op 30 mei 1926 kampioen van Nederland.

Vandaag, precies honderd jaar geleden, vierde Enschede de titel van kampioen van Nederland . De voetbalclub Sport club Enschede, voorloper van FC Twente, werd op 30 mei 1926 kampioen van Nederland .

Dit was een unieke prestatie, waarbij Sportclub geen enkele wedstrijd verloor in de kampioenscompetitie. De club bereikte deze competitie door bovenaan te eindigen in District Oost, vóór het sterke Go Ahead en Heracles. In de poule met Feijenoord, MVV Maastricht, Stormvogels en Be Quick Groningen bleek Sportclub na acht wedstrijden de sterkste. Dit was voor het eerst dat een club uit Twente landskampioen werd.

Om dit heugelijke feit onder de aandacht te brengen, heeft de archiefcommissie van het huidige Sportclub Enschede (nu amateurs) het roemrijke verleden in gedoken. Clubarchivarissen Ab Gellekink, Rob Wilmink en Wim Kleine hebben ter gelegenheid van dit jubileum een verzamelwerk van veertig pagina's met historische foto's en wedstrijdverslagen samengesteld.

'Na het ontstaan van FC Twente, is Sportclub een beetje in de vergetelheid geraakt. We wilden nog één keer laten zien wat de vereniging destijds voor een niveau had. Daaruit is dit magazine ontstaan', legt Gellekink uit. Als je de verslagen in de grote kranten en weekbladen leest, wordt het elftal uit Enschede geroemd.

Nols Frölich, Herman Wevers, Johan de Boer en Gerrit Nagels, namen uit een ver voetbalverleden maar toentertijd een begrip. Laatstgenoemde is de blikvanger van het elftal. WeekbladWaar Abe Lenstra in de jaren vijftig jaren de absolute ster was van Sportclub, was Nagels dat in het kampioensjaar. De spelers van Sportclub Enschede worden echter steevast over het hoofd gezien bij de uitverkiezing voor het Nederlands Elftal, tot ergernis van de fans en de media.

Net als met Steve McClaren bij FC Twente in 2010 werd ook Sportclub kampioen onder leiding van een trainer uit Engeland: Tim Coleman, die als voetballer voor Arsenal, Everton en Nottingham Forest speelde. Het blijkt zijn eerste, maar tegelijkertijd zijn laatste grote prijs als trainer. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog komt Coleman tragisch aan zijn einde. In 1940 worden bij Duitse bombardementen grote delen van Londen geruïneerd.

Coleman klimt op het dak van een elektriciteitsstation voor herstelwerkzaamheden, maar verliest daarbij zijn evenwicht en valt te pletter. Wat verder opvalt zijn de thuiswedstrijden. Voor de verhuizing naar Het Diekman in 1956 is het Van Heekpark het decor waar Sportclub haar duels afwerkt. Onder toeziend oog van 8000 supporters wordt het grote Feijenoord met 4-1 opzij gezet en voor de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht wordt zelfs opgeschaald naar 12.000 fans.

De belangstelling is zo groot dat er platte karren aan te pas moeten komen om als extra staantribune te fungeren. Tegen datzelfde MVV kan Sportclub op 30 mei kampioen worden. Er wordt extra treinvervoer ingezet om de duizend supporters van de Enschedese club naar Maastricht te brengen. Het wordt een succes en een dag om nooit te vergeten.

De beslissingswedstrijd om de titel wordt met 3-1 gewonnen en volgens van juli 1926 is de terugreis een 'zegetocht.

' Met leuzen als 'De Boeren hebben overwonnen', werd de spot gedreven met clubs uit het westen van het land. Voor Wim Kleine is het kampioenschap het pronkstuk in de clubgeschiedenis.

'Absoluut. Op sportief gebied is dit de grootste prestatie die ooit is geleverd.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sportclub Enschede FC Twente Kampioenschap Voetbal Nederland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luchtverdedigers uit de Peel langer in Polen, Nederland verlengt missieDe Patriot-raketten uit Vredepeel blijven langer in Polen staan. Ze zouden eigenlijk vanaf volgende week terug naar huis komen maar de inzet wordt met maximaal zes maanden verlengd. Honderdvijftig militairen blijven tot begin december stand-by om eventuele Russische aanvallen af te slaan.

Read more »

Moeder uit Enschede krijgt anderhalf jaar cel en tbs met dwangverplegingHet OM heeft een moeder uit Enschede een celstraf van anderhalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist omdat ze haar eigen kinderen heeft ontvoerd.

Read more »

'Alle remmen los bij Barça: bod van honderd miljoen op Álvarez'FC Barcelona heeft Anthony Gordon vrijwel binnen, maar maakt nu ook serieus werk van Julián Álvarez. De Catalanen bereiden een eerste bod voor op de aanvaller van Atlético Madrid, melden onder meer Fabrizio Romano en The Athletic. Het zou gaan om honderd miljoen euro.

Read more »

'Achter de geraniums kan altijd nog': Frans helpt 65-plussers op weg in Enschede'Goedemorgen, u spreekt met AutoMaatje. Waarmee kan ik u helpen?' Joke van Oostende stelt die vraag meerdere keren per dag aan de telefoon.

Read more »