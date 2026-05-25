Honderd jaar geleden: de watersnood van 1926

De watersnood van 1926 was de laatste grote overstroming in dit gebied. De Maas stroomde toen over de dijken bij Overasselt en Cuijk. Duizenden mensen werden dakloos, maar er vielen geen doden. De watersnood was de directe aanleiding voor de kanalisatie van de Maas tussen Grave en Den Bosch.

De watersnood was de directe aanleiding voor de kanalisatie van de Maas tussen Grave en Den Bosch. De rivier werd bijna 20 kilometer korter en kon daardoor 3200 kuub water per seconde afvoeren in plaats van 1200 kuub. De uitvoering van het werk viel samen met de enorme economische crisis van de jaren 30 en hoge werkloosheid. Duizenden werklozen beulden zich af in de uiterwaarden om de rivier een nieuwe loop te geven.

Het uurloon voor dat werk was 30 cent per uur. De kanalisatie van de Maas werd het grootste werkverschaffingsproject van Nederland. Ook voor de deur van Toon en Piet Verhoeven aan de Oijense Benedendijk in Oijen werd een bocht afgesneden. Het was mei 1934, en de bejaarde gebroeders Verhoeven stonden op de dijk te kijken.

Bij de arbeiders ging het verhaal rond dat de broers geld in hun boerderijtje verbergen. Het zou leiden tot een geruchtmakende roofmoord die in de podcast 'Moord aan de Dijk' tot in detail wordt beschreven. De Maas stroomt nu als nooit tevoren en iedereen is blij. Nou ja... bijna iedereen.

Schrijver Antoon Coolen schreef in datzelfde jaar 1934 zijn boek 'Dorp aan de Rivier' dat speelt in Lith aan de Maas. Hij schrijft met bittere ondertoon: 'Er komt een dag dan... hebben handen het water der rivier in een nieuwe bedding geleid... dan is de rivier rechter en korter. Mijn God, rechter en korter...





