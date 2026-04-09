Hondensportvereniging Idefix viert 30-jarig jubileum met nieuwe locatie in Tilburg

Hondensportvereniging Idefix uit Tilburg verhuist naar een nieuwe locatie bij voetbalvereniging WSJ, waardoor de club haar 30-jarig jubileum kan vieren. De voorzitter is optimistisch over de toekomst, ondanks de kleinere oppervlakte van het nieuwe terrein. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de komst van een AZC op de oude locatie.

Hondensport vereniging Idefix uit Tilburg heeft een nieuwe locatie gevonden, waardoor de club haar 30-jarig jubileum kan vieren. Voorzitter Cees Hack toont zich opgelucht en optimistisch over de toekomst van de vereniging. De nieuwe locatie, een veld van voetbalvereniging WSJ , biedt perspectief nadat de club gedwongen werd te vertrekken van haar oorspronkelijke terrein aan de Gershwinstraat vanwege de komst van een azc.

De verhuizing, die zowel de leden als de omwonenden verraste, was noodzakelijk om plaats te maken voor de opvang van ongeveer 175 mensen voor een periode van maximaal vijf jaar, met ingebruikname van de locatie gepland eind 2026.\De verandering van locatie brengt weliswaar een vermindering van de beschikbare ruimte met zich mee. Het nieuwe terrein is ongeveer de helft kleiner dan het huidige, dat de grootte heeft van ongeveer twee voetbalvelden. Voorzitter Hack benadrukt echter dat dit de mogelijkheden voor de hondensport niet hoeft te beperken. Dankzij de aanwezigheid van verlichting rondom het veld kunnen de trainingen ook 's avonds doorgaan, waardoor de leden beter verdeeld kunnen worden. Bovendien biedt de nieuwe locatie extra voordelen, zoals de potentiële toegang tot de kantine van WSJ. Er zijn gesprekken gaande over het gebruik van deze kantine, wat een welkome toevoeging zou zijn. Daarnaast beschikt de locatie over voldoende parkeergelegenheid en opslagruimte voor de benodigde materialen.\Hoewel de voorzitter positief gestemd is, benadrukt hij het belang van definitieve afspraken en bevestiging van de gemaakte beloften. Zo moet bijvoorbeeld het hekwerk rondom het veld aangepast worden om te voorkomen dat honden eronderdoor kunnen glippen. De gemeente heeft aangegeven hier zorg voor te zullen dragen. Cees Hack drukt zijn enthousiasme uit over de toekomst van de vereniging en de mogelijkheden die de nieuwe locatie biedt. De verhuizing markeert een nieuw hoofdstuk voor Idefix, een club die al 30 jaar een belangrijke rol speelt in de lokale hondensportgemeenschap. De positieve samenwerking met de gemeente en voetbalvereniging WSJ geeft vertrouwen in een succesvolle doorstart





