Honden ziek en overleden na zwempartij in IJmeer; ook in Almere slachtoffers

Naast Muiderberg zijn ook in Almere honden ziek geworden en overleden na het zwemmen in het IJmeer. De Omgevingsdienst doet onderzoek naar de oorzaak, maar watertesten wijzen niet op blauwalg. Eigenaren worden gewaarschuwd.

De afgelopen week zijn meerdere honden ziek geworden en enkele overleden na een zwempartij in het IJmeer. Behalve bij het Voorland in Muiderberg, waar de dalmatiërs Kensi (11) en Nacho (5) vorige week dinsdag overleden, zijn er nu ook meldingen van zieke honden aan de overkant van het meer in Almere.

Een woordvoerder van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bevestigt dat er ook aan het Almeerderstrand honden zijn getroffen. De omgevingsdienst is bezig met een onderzoek naar het aantal getroffen honden en de precieze oorzaak van de verschijnselen. De honden vertoonden verlammingsverschijnselen en overleden kort na het zwemmen. De situatie heeft veel onrust veroorzaakt onder hondenbezitters in de regio.

De eigenaren van Kensi en Nacho hebben aangifte gedaan bij de politie en roepen op tot een grondig onderzoek naar de waterkwaliteit in het hele IJmeergebied. Ook andere hondenbezitters melden vergelijkbare symptomen, zoals braken, diarree en spierkrampen, na een bezoek aan het strand. De OFGV heeft een meldpunt geopend waar eigenaren hun ervaringen kunnen delen. De eerste resultaten van het onderzoek worden over enkele dagen verwacht.

De plek waar Kensi en Nacho zwommen, het Voorland in Muiderberg, is geen officiële zwemplek en het water wordt daar niet regelmatig getest. Rijkswaterstaat heeft echter extra onderzoek gedaan bij de nabijgelegen zwemlocatie in Muiderberg. In eerste instantie werd gedacht aan blauwalg, maar uit het onderzoek bleek dat daar geen blauwalg aanwezig is. Ook bij het Almeerderstrand in Almere zijn vorige week metingen uitgevoerd.

De hoeveelheid aangetroffen enterococcen en E.coli-bacteriën was ver beneden de drempelwaarde. Desondanks sluit de woordvoerder van de OFGV niet uit dat deze bacteriën de oorzaak kunnen zijn van de ziektegevallen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit op het Almeerderstrand en er zijn borden geplaatst die waarschuwen voor mogelijk gezondheidsrisico's voor dieren. Daarnaast onderzoekt de omgevingsdienst of er andere giftige stoffen in het water aanwezig kunnen zijn, zoals algentoxines of chemische verontreinigingen.

Tot nu toe zijn er echter geen aanwijzingen voor een duidelijke bron. De omgevingsdienst roept hondenbezitters op om alert te zijn en hun honden niet te laten zwemmen op plekken waar de waterkwaliteit niet wordt gecontroleerd. Het hondengedeelte van het Almeerderstrand is inmiddels afgesloten voor honden totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

'De huidige waterkwaliteit kan mogelijk ernstige gezondheidsklachten veroorzaken bij dieren', aldus de omgevingsdienst. 'Er wordt nader onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit op het Almeerderstrand. We dringen er bij bezoekers op aan dit verbod strikt na te leven.

' Eigenaren die met hun hond hebben gezwommen en gezondheidsklachten opmerken, wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met een dierenarts. De dierenartsen in de regio hebben extra meldingen gekregen van honden met vergelijkbare symptomen en werken samen met de omgevingsdienst om de oorzaak te achterhalen. Ook wordt er een informatiecampagne gestart om hondenbezitters te wijzen op de risico's van zwemmen in niet-officieel gecontroleerd water.

De situatie wordt op de voet gevolgd door de betrokken milieu- en gezondheidsinstanties, waaronder de GGD en het RIVM. Zij adviseren om honden niet in stilstaand water te laten zwemmen en bij twijfel altijd de lokale waterkwaliteitsrapporten te raadplegen. Hoewel de officiële zwemlocaties in de regio regelmatig worden getest, blijft het belangrijk om waakzaam te zijn. De provincie Flevoland heeft aangekondigd het aantal meetpunten in het IJmeer uit te breiden om sneller te kunnen reageren op eventuele verontreinigingen.

Voor nu geldt een dringend advies: laat uw hond niet zwemmen in het IJmeer totdat de oorzaak van de ziektegevallen is vastgesteld en het water veilig is verklaard. De gemeenten Muiderberg en Almere werken samen om de stranden te voorzien van duidelijke waarschuwingsborden en eventueel tijdelijke zwemverboden in te stellen





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Honden Ijmeer Waterkwaliteit Ziekte Omgevingsdienst

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