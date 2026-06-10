Hond overleden na bezoek Almeerderstrand: onderzoek naar waterkwaliteit leidt tot verdeeldheid

Na het ziek worden van drie honden en de dood van één ervan na een bezoek aan het Almeerderstrand in Almere, wijzen testresultaten geen normoverschrijdingen uit. Toch blijven vragen over de waterkwaliteit bestaan, en verschillen Rijkswaterstaat en de omgevingsdienst van mening over vervolgonderzoek. De autopsie op de overleden hond moet uitkomst bieden.

Het Almeerderstrand in Almere is de afgelopen dagen in het nieuws nadat drie honden er ernstig ziek werden en één van hen overleed na een bezoek aan het strand.

De honden waren aan het zwemmen en spelen in het water, maar kort daarna begonnen ze te braken, kregen ze diarree en vertoonden ze neurologische verschijnselen. De eigenaren brachten de dieren snel naar de dierenkliniek, maar voor één hond kwam alle hulp te laat. De andere twee herstellen langzaam. De exacte oorzaak van de ziekte is nog niet vastgesteld, maar de sterke verdenking viel al snel op het water van het IJmeer, waar het strand aan ligt.

De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) nam daarop watermonsters om te testen op onder meer blauwalg, de E.coli-bacterie en andere verontreinigingen. De resultaten van die tests zijn nu bekend en tonen aan dat er geen normoverschrijdingen zijn voor de gemeten stoffen. Dat betekent dat het water volgens de geldende richtlijnen veilig zou moeten zijn om in te zwemmen. Toch is er onenigheid tussen de betrokken instanties over de vraag of verder onderzoek nodig is.

Rijkswaterstaat, de beheerder van het IJmeer, stelt dat er op basis van deze resultaten geen reden meer is voor extra onderzoek. De reguliere controles die tijdens het zwemseizoen worden uitgevoerd, hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Vanaf juli worden ook nog blauwalgvluchten uitgevoerd, waarbij vanuit een vliegtuigje wordt gekeken naar eventuele aanwezigheid van blauwalg in het water. De omgevingsdienst denkt daar echter anders over.

Volgens een woordvoerder van de OFGV is de situatie ernstig genoeg om niet te stoppen met onderzoek, ook al zijn er geen overschrijdingen gevonden. De dienst wil eerst het autopsierapport afwachten van de hond die is overleden. Dat rapport kan mogelijk aanwijzingen geven over wat er precies met de hond aan de hand was. De OFGV neemt contact op met de hondenuitlaatservice die de honden uitliet en de dierenkliniek om de benodigde informatie te verkrijgen.

Pas als dat rapport klaar is, kan worden bepaald of er een verband is met het water en of een nieuw onderzoek door Rijkswaterstaat nodig is. Op sociale media gaan intussen berichten rond dat er de afgelopen tijd meerdere dode vissen op het strand zijn aangetroffen. Sommige gebruikers spreken van tientallen dode vissen, en ook afgelopen zondag zouden er nog exemplaren hebben gelegen.

De gemeente Almere, die het strand beheert, laat weten dat de omgevingsdienst maandag een controle heeft uitgevoerd en daarbij vier dode vissen heeft gevonden. De gemeente zelf had eind vorige week voor het laatst toezicht gehouden en toen geen bijzondere hoeveelheden dode vissen opgemerkt. De vissen zijn inmiddels opgeruimd. Volgens de omgevingsdienst is het aantal dode vissen niet schrikbarend hoog en is het lastig om een direct verband te leggen met de ziekte van de honden.

De dode vissen kunnen een natuurlijke oorzaak hebben, zoals zuurstofgebrek of ouderdom, maar ze kunnen ook wijzen op een verontreiniging die niet is gemeten. De onzekerheid blijft daarmee groot. De omgevingsdienst raadt voorzichtigheid aan: totdat er meer duidelijkheid is, blijft het advies om het water niet in te gaan, zowel voor mensen als voor dieren. De gemeente Almere ondersteunt dat advies en plaatst waarschuwingsborden bij het strand.

In afwachting van de autopsie en eventuele verdere tests hopen de betrokkenen dat de oorzaak snel wordt gevonden, zodat het strand weer veilig kan worden gebruikt. Het incident heeft onder hondenbezitters in de regio tot onrust geleid, en velen mijden het strand voorlopig. De komende weken zal blijken of de reguliere blauwalgvluchten of nieuwe metingen een verklaring kunnen geven voor de ziekte van de honden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Almeerderstrand Honden Waterkwaliteit Blauwalg Onderzoek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Almere, Rijk en provincie versnellen woningbouw in PampusDe gemeente Almere, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Flevoland hebben afspraken gemaakt om de groei van Almere te versnellen. Met de gezamenlijke ambitie 'Gezonde Groei Almere' willen de partijen jaarlijks tussen de 2.000 en 3.000 woningen bouwen, wat over de komende decennia ruim 60.000 nieuwe woningen moet opleveren. De groei moet gepaard gaan met investeringen in scholen, sportvoorzieningen, zorg, bereikbaarheid en energie-infrastructuur, en bestaande buurten worden versterkt. Het Rijk ondersteunt de versnelling en reserveerde eerder 54 miljoen euro voor een openbaarvervoerverbinding in de eerste fase van 7.500 woningen in Almere Pampus.

Read more »

Ernstig verwaarloosde hond in Kerkrade in beslag genomenEen inspecteur heeft een ernstig verwaarloosde hond in Kerkrade in beslag genomen en dringend naar de dierenarts gebracht. Het dier had een gebroken kaak, volledig verrot gebit, vervilte vacht, open wonden en stijve poten. De eigenares verklaarde dat de hond van de trap was gevallen. De inspecteur sprak van 'je reinste verwaarlozing'. De hond is behandeld en in opvang ondergebracht. De eigenares kreeg een proces-verbaal en het OM onderzoekt de zaak.

Read more »

Oorzaak dode en zieke honden na bezoek Almeerderstrand blijft onduidelijk, nieuw onderzoek nodigHet is nog onduidelijk waardoor drie honden ziek werden na een bezoek aan het Almeerderstrand in Almere en er vervolgens één overleed.

Read more »

Gemeentelijke erepenning voor Marie-Josee Röselaers vanwege inzet voor kunst en cultuur in AlmereBurgemeester Hein van der Loo heeft woensdag een gemeentelijke erepenning uitgereikt aan Marie-Josee Röselaers voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Zij was onder meer vrijwilliger bij Museum De Paviljoens, stadsgids, medeoprichter van stichting DKOR en schreef diverse boeken en artikelen. Volgens de burgemeester is ze een inspirerende kunstambassadeur en aanstekelijke stadsgids.

Read more »