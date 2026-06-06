Holocaustmuseum weigert bezoek van Ye; burgemeester nuanceert

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam weigert medewerking aan een bezoek van rapper Ye, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Burgemeester Marcouch van Arnhem nuanceert zijn eerdere uitnodiging.

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam heeft geweigerd om mee te werken aan een gepland bezoek van de controversiële rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West.

Het museum reageerde verrast op een uitnodiging van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, die de rapper had uitgenodigd voor een bezoek aan de stad tijdens zijn concerten in het Gelredome. Het museum stelt dat een dergelijk bezoek een ongewenste impact zou hebben op andere bezoekers en twijfels oproept over de integriteit van de herinneringsplek.

'Wij willen geen podium bieden voor het verbeteren van een door antisemitische uitlatingen beschadigd imago,' aldus een woordvoerder. 'Een bezoek alleen is niet genoeg om die opvattingen te veranderen. Daar is meer voor nodig.

' Ye, die al jaren bekendstaat om zijn controversiële uitspraken, heeft in het verleden meerdere antisemitische opmerkingen gemaakt, waaronder het ontkennen van de Holocaust en het verspreiden van complottheorieën over Joodse mensen. Zijn bezoek aan Nederland voor twee concerten zorgde voor verdeeldheid. Voorafgaand aan het eerste optreden verzamelden demonstranten zich bij het Gelredome met banners die verwezen naar zijn eerdere uitspraken.

De politie hield twee mannen aan op verdenking van het verstoren van de openbare orde, maar zij waren geen demonstranten. Drie anderen werden weggestuurd omdat zij borden met complottheorieën over de Holocaust droegen en van plan waren zich bij een protest van Joodse organisaties te voegen. Burgemeester Marcouch nuanceerde later zijn eerdere uitspraken.

In een reactie aan persbureau ANP zei hij dat een bezoek aan het Holocaustmuseum 'niet per se' de bedoeling was en dat het idee slechts een van de mogelijkheden was die werden overwogen.

'Het is spijtig dat het lijkt alsof alles richting het Holocaustmuseum gaat,' voegde hij toe. De driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie bepaalt of er wordt ingegrepen bij strafbare feiten tijdens de concerten. Een rechter zag geen reden om Ye te weren uit Nederland, waardoor de concerten konden doorgaan. Het eerste concert trok 40.000 bezoekers, het tweede staat gepland op maandag, de verjaardag van de rapper.

De kwestie legt een bredere spanning bloot tussen vrijheid van meningsuiting en de verantwoordelijkheid van instanties om antisemitisme niet te normaliseren. Het Holocaustmuseum benadrukte dat het niet de taak van het museum is om een podium te bieden aan personen met schadelijke opvattingen, hoe beroemd ze ook zijn. De reactie van het museum werd breed gesteund door Joodse organisaties, die waarschuwden dat een bezoek van Ye de herinnering aan de Holocaust zou trivialiseren.

De politie blijft alert tijdens de concerten, maar heeft tot nu toe geen grootschalige incidenten gemeld. De komende dagen zullen uitwijzen of de controversie rond Ye verder escaleert of dat de focus verschuift naar zijn muziek, die nog steeds vele fans trekt





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