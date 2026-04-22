Holland Casino boekt winst na waarschuwing voor faillissement

Holland Casino heeft na een jaar van reorganisatie en bezuinigingen een winst van ruim 28 miljoen euro behaald, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van het voorgaande jaar. De positieve resultaten geven vertrouwen in de toekomst, maar de kasinoketen waarschuwt voor de impact van de aankomende belastingverhoging.

Holland Casino heeft een opmerkelijke terugkeer gemaakt, een jaar nadat de accountant van het bedrijf serieuze twijfels uitte over de levensvatbaarheid. De casinoketen heeft over 2025 een winst van ruim 28 miljoen euro behaald, een drastische ommekeer ten opzichte van het verlies van ruim 10 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Deze positieve wending is het resultaat van een reeks ingrijpende maatregelen die het bedrijf een jaar geleden heeft genomen om een acute financiële crisis te voorkomen. Een grootschalige reorganisatie op het hoofdkantoor leidde tot een vermindering van het personeelsbestand met 195 medewerkers. Daarnaast werden de panden en bijbehorende grond van de casino's in Zandvoort en Groningen verkocht, wat aanzienlijk bijdroeg aan het verbeteren van de financiële positie.

Bestuursvoorzitter Petra de Ruiter omschrijft 2025 als een 'bewogen jaar', waarin het bedrijf succesvol is geweest in het stabiliseren van de financiën en het herwinnen van vertrouwen. Ondanks de behaalde winst benadrukt De Ruiter dat Holland Casino nog niet buiten schot is. Ze waarschuwt dat de recente resultaten weliswaar 'lucht' geven, maar dat er nog steeds uitdagingen zijn. Een belangrijke zorg is de aangekondigde tweede verhoging van de kansspelbelasting, die zal stijgen naar 37,8 procent.

Deze belastingverhoging zal een aanzienlijke impact hebben op de winstgevendheid van Holland Casino en vereist opnieuw 'focus en discipline' in 2026. De Ruiter geeft aan dat het bedrijf zich zal moeten aanpassen aan deze veranderende omstandigheden en efficiënt zal moeten blijven opereren om de concurrentie te kunnen blijven bijbenen. De positieve resultaten van 2025 zijn dus een belangrijke stap in de goede richting, maar geen garantie voor toekomstig succes.

Het bedrijf moet blijven innoveren en zich aanpassen om te overleven in een steeds competitievere markt. De verkoop van de panden in Zandvoort en Groningen was een pijnlijke, maar noodzakelijke stap om de financiële stabiliteit te waarborgen. Deze beslissing toont aan dat het bestuur bereid is om moeilijke keuzes te maken om de toekomst van Holland Casino te beschermen.

De omzet van Holland Casino is in 2025 gestegen, mede dankzij een toename van het aantal bezoekers en een hogere besteding per bezoek. Bezoekers gaven gemiddeld 140 euro per bezoek uit, wat 8 euro meer is dan in 2024. Daarnaast heeft Holland Casino de entreegelden verhoogd en de uitbetalingspercentages voor bepaalde spellen verlaagd, waardoor de winstmarges zijn verbeterd.

Het bedrijf investeert ook fors in online gokken om de concurrentie van online casino's bij te benen en een groter marktaandeel te verwerven. Deze investeringen zijn essentieel om de toekomst van Holland Casino te verzekeren en te zorgen voor een duurzame groei. De accountant van Holland Casino is nu minder pessimistisch over de toekomst van het bedrijf. Waar vorig jaar nog werd gewaarschuwd voor dreigende liquiditeitsproblemen, geven de cijfers van 2025 nu 'vertrouwen op duurzame voortzetting'.

Dit betekent dat de accountant ervan overtuigd is dat Holland Casino in staat is om de financiële verplichtingen te voldoen en de activiteiten voort te zetten. De ommekeer in de financiële situatie van Holland Casino is een bewijs van het effectieve management en de strategische beslissingen die het bestuur heeft genomen. Het bedrijf heeft laten zien dat het veerkrachtig is en in staat is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De toekomst van Holland Casino ziet er nu rooskleuriger uit, maar het bedrijf zal waakzaam moeten blijven en zich blijven inzetten voor innovatie en efficiëntie





